Επίθεση στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια: Φοιτητής ο φερόμενος ως δράστης που συνελήφθη

Ύστερα από πολύωρες έρευνες της αστυνομίας, συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 22:30 της Κυριακής (τοπική ώρα - 05:30 της Δευτέρας, ώρα Ελλάδος), όταν ο ένοπλος άνοιξε πυρ κατά λεωφορείου με φοιτητές που επέστρεφαν από εκδρομή.

Τρεις παίκτες της ομάδας ράγκμπι του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια -- οι Ντέβιν Τσάντλερ, Λαβέλ Ντέιβις και Ντεσόν Πέρι -- έπεσαν νεκροί από τα πυρά του ενόπλου.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την πανεπιστημιούπολη στο Σάρλοτσβιλ και ζήτησαν από φοιτητές και εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια. Λίγο αργότερα, ενημέρωσαν πως αναζητούν τον Κρίστοφερ Νταρνέλ Τζόουνς ως υπαίτιο για το μακελειό.

Το ανθρωποκυνηγητό έληξε ύστερα από πολλές ώρες, με την ανακοίνωση της σύλληψης του Κρίστοφερ Νταρνέλ Τζόουνς, ενός 22χρονου φοιτητή και πρώην μέλους της ομάδας ράγκμπι του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια. Αδιευκρίνιστο παραμένει για την ώρα το κίνητρό του.

UVA UPDATE: Police have the suspect in custody. This is the final alert message.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw