Ανεξέλεγκτη μαίνεται η τεράστια δασική πυρκαγιά στη βόρεια Καλιφόρνια, η οποία σε τρεις ημέρες έγινε μια από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην πολιτεία αυτή των δυτικών ΗΠΑ, ανακοίνωσαν χθες, Σάββατο, οι αρμόδιες αρχές.

Η πυρκαγιά που ονομάστηκε "Park Fire" -η μεγαλύτερη που έχει εκδηλωθεί στην Καλιφόρνια το φετινό καλοκαίρι- είχε ήδη κατακάψει σχεδόν 1,4 εκατομμύρια στρέμματα ως χθες αργά το πρωί, γεγονός που την καθιστά την έβδομη μεγαλύτερη στην ιστορία της πολιτείας, ανακοίνωσε η υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας CalFire.

Η πυρκαγιά, η οποία ανάγκασε πάνω από 4.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, εκδηλώθηκε σε αγροτική και ορεινή ζώνη κοντά στη μικρή πόλη Τσίκο, η οποία βρίσκεται περίπου 145 χιλιόμετρα βόρεια του Σακραμέντο, την πρωτεύουσα της πολιτείας.

«Οι ακραίες συνθήκες της φωτιάς αυτής εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για τους πυροσβέστες. Προς το παρόν εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτα», παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης που καταβάλλουν περίπου 2.500 άνθρωποι, πάνω από δέκα ελικόπτερα και πολλά αεροσκάφη, σύμφωνα με την υπηρεσία CalFire.

«Η "Park Fire" εξακολουθεί να μαίνεται πολύ έντονα λόγω του απόκρημνου εδάφους και των ανέμων (...) που προκαλούν μεγάλη ενίσχυση» του μετώπου, διευκρίνισε η CalFire.

While other infamous California wildfires became deadly because of strong winds, that’s not so much the case with the Park Fire.



Here's what's behind the fire's rapid growth:https://t.co/oEEL64021F — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) July 28, 2024

Ωστόσο, η υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας προσθέτει στην ανακοίνωσή της ότι αναμένονται χαμηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερη υγρασία στην περιοχή, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην επιβράδυνση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 42χρονο ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς, ο οποίος εθεάθη να σπρώχνει και να ρίχνει σε φαράγγι αυτοκίνητο που είχε πάρει φωτιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη κοντά στο Τσίκο, στην κομητεία Μπιουτ, και μέσα σε μερικές ώρες κατέστρεψε τεράστια περιοχή της, όπως και στη γειτονική της κομητεία Τεχάμα.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, 134 κτίρια έχουν καεί μέχρι στιγμής, ενώ ο καπνός από τη φωτιά έχει φτάσει και στις γειτονικές πολιτείες.

Όπως κι άλλοι κάτοικοι, η Τζούλια Γιάρμποου είδε το σπίτι της να γίνεται στάχτη. «Αυτό απέμεινε από το σπίτι μου», δήλωσε στο CBS, δείχνοντας τα ερείπια του σπιτιού της από τα οποία εξακολουθούσε να βγαίνει καπνός.

Η τεράστια αυτή δασική πυρκαγιά προκαλεί άσχημες αναμνήσεις στους κατοίκους της πόλης Παραντάιζ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την Τσίκο και όπου 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2018 στην πιο φονική πυρκαγιά στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

Λόγω της πολύ γρήγορης εξάπλωσης της "Park Fire", η Παραντάιζ τελεί τώρα σε κατάσταση συναγερμού για το ενδεχόμενο να χρειαστεί η εκκένωση της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά και έδωσε οδηγία στην ομάδα του να κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την κατάσβεσή της, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η "Park Fire" είναι η μεγαλύτερη φωτιά από τα δεκάδες ενεργά μέτωπα πυρκαγιών που μαίνονται στις ΗΠΑ, από τα οποία έχουν καεί πάνω από περίπου 8 εκατομμύρια στρέμματα, σύμφωνα με το Εθνικό Διυπηρεσιακό Κέντρο Πυρόσβεσης.

Στην πολιτεία του Όρεγκον, μαίνονται αρκετές πυρκαγιές, μεταξύ των οποίων η Durkee Fire, η οποία έχει κατακάψει πάνω από 1,1 εκατομμύριο στρέμματα στο ανατολικό τμήμα της πολιτείας, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά την συντριβή μονοκινητήριου μικρού πυροσβεστικού αεροσκάφους κοντά στην πυρκαγιά που ονομάστηκε Falls Fire, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας Όρεγκον, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο πυροσβέστη σε συντριβή αεροσκάφους τις τελευταίες εβδομάδες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένας πιλότος αναφέρθηκε ότι έχασε τη ζωή του στις προσπάθειες κατάσβεσης πυρκαγιάς έξω από την Χέλενα, στην Μοντάνα.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών διερευνά τα αίτια και των δύο αεροπορικών συντριβών, ωστόσο η έρευνα για να εξακριβωθεί ακριβώς τι πήγε στραβά μπορεί να χρειαστεί μερικούς μήνες.

Ύστερα από δύο βροχερούς χειμώνες, οι δυτικές ΗΠΑ αντιμετώπισαν αρκετά κύματα καύσωνα από τον Ιούνιο, τα οποία ξεραίνουν τη νέα βλάστηση από τις βροχές και ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα συνιστούν δείκτη της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη, η οποία συνδέεται με την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την εξάρτηση της ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

