Ρωσία - Ουκρανία έκαναν ανταλλαγή 307 αιχμαλώτων πολέμου

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν 307 αιχμαλώτους πολέμου, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σήμερα, Σάββατο.

Η ανταλλαγή θα συνεχιστεί, ανέφερε η Μόσχα.

Και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την ανταλλαγή.

«Σήμερα ήταν η δεύτερη μέρα της ανταλλαγής που συμφωνηθεί στην Τουρκία. Αυτές τις δύο ημέρες, 697 άνθρωποι έχουν ήδη επιστρέψει (στην πατρίδα τους). Περιμένουμε μια συνέχεια αύριο», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σημειώνεται πως χτες έγινε ανταλλαγή 390 αιχμαλώτων μεταξύ των δύο χωρών.

