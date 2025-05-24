Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία - Ουκρανία έκαναν ανταλλαγή 307 αιχμαλώτων πολέμου

Οι ανταλλαγές των κρατουμένων θα συνεχιστούν λέει η Μόσχα - Η ανάρτηση του Ζελένσκι - Έπεται και αύριο, Κυριακή συνέχεια 

Ουκρανία

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν 307 αιχμαλώτους πολέμου, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σήμερα, Σάββατο.

Η ανταλλαγή θα συνεχιστεί, ανέφερε η Μόσχα.  

Και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την ανταλλαγή.

«Σήμερα ήταν η δεύτερη μέρα της ανταλλαγής που συμφωνηθεί στην Τουρκία. Αυτές τις δύο ημέρες, 697 άνθρωποι έχουν ήδη επιστρέψει (στην πατρίδα τους). Περιμένουμε μια συνέχεια αύριο», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. 

Σημειώνεται πως χτες έγινε ανταλλαγή 390 αιχμαλώτων μεταξύ των δύο χωρών. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία κρατούμενοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
129 0 Bookmark