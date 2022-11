Ο τρόμος επιστρέφει στην Πόλη: Αρνείται το PKK τις κατηγορίες της Τουρκίας για την επίθεση - Στο «κάδρο» και η Ελλάδα

Ο εφιάλτης της τρομοκρατίας ξύπνησε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη πέντε χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση την 1η Ιανουαρίου 2017 στο πολυτελές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Κωνσταντινούπολης, Ρέινα.

Ο χθεσινός απολογισμός της «τρομοκρατικής επίθεσης» όπως την χαρακτηρίζουν οι τουρκικές αρχές σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, στον εμπορικό δρόμο Ιστικλάλ που βρίσκεται μόλις μια ανάμεσα από την πλατεία Ταξίμ, είναι έξι νεκροί, ανάμεσά τους ένας πατέρας με την κόρη του και 81 τραυματίες.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε ένα πεζόδρομο που διασχίζουν καθημερινά 2 εκατομμύρια άνθρωποι προκάλεσε σοκ και χάος με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανακοινώνει ότι η πόλη δέχθηκε «ύπουλη επίθεση». Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι μιλά για πρώτη φορά για «τρομοκρατική επίθεση» ξυπνώντας εφιαλτικές μνήμες στην πόλη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι τουρκικές αρχές έκαναν φύλλο και φτερό τις κάμερες ασφαλείας ενώ σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού 46 πρόσωπα συνελήφθησαν ως ύποπτοι.

Το πρωί της Δευτέρας, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο που δείχνει δυνάμεις ασφαλείας να περνούν χειροπέδες σε μια γυναίκα που κείτεται στο έδαφος. Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να μπαίνουν σε διαμέρισμα, να περνούν χειροπέδες στη γυναίκα και να κάνουν ελέγχους ανακαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, και όπλα.

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό πως πρόκειται για την 23χρονη Αχλάμ Αλμπασίρ, υπήκοος Συρίας τα στοιχεία της οποίας έδωσε μέσω Twitter ο Τούρκος δημοσιογράφος Ragip Soylu η οποία φέρεται να ομολόγησε ότι ενήργησε υπό τις εντολές του PKK.

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs