Η τεχνητή νοημοσύνη που εκπαιδεύτηκε με δεδομένα χρηστών του Pokémon Go ενδέχεται στο μέλλον να βοηθήσει στρατιωτικά drones να εντοπίζουν τη θέση τους σε εμπόλεμες ζώνες, προκαλώντας αντιδράσεις και ανησυχίες για τη χρήση δεδομένων πολιτών σε στρατιωτικές εφαρμογές.

Το Pokémon Go, το δημοφιλές παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας που κυκλοφόρησε το 2016, επέτρεπε στους παίκτες να εντοπίζουν και να «αιχμαλωτίζουν» Pokémon στον πραγματικό κόσμο μέσω της κάμερας του κινητού τους. Η επιτυχία του ήταν τεράστια, με περισσότερες από 800 εκατομμύρια λήψεις παγκοσμίως έως το 2018.

Το 2021, η εταιρεία Niantic εισήγαγε τη λειτουργία των PokéStops, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούσαν να κερδίζουν ανταμοιβές στο παιχνίδι σκανάροντας πραγματικές τοποθεσίες με τις συσκευές τους. Η συμμετοχή στη διαδικασία ήταν προαιρετική και απαιτούσε τη μεταφόρτωση σχετικών βίντεο και εικόνων.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τη Niantic για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να αναγνωρίζουν και να «κατανοούν» φυσικούς χώρους. Μετά την πώληση του τμήματος gaming της εταιρείας το 2025, αποκαλύφθηκε συνεργασία της Niantic με τη Vantor, εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό χωρικής αντίληψης για drones, συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων που χρησιμοποιούνται από στρατιωτικές δυνάμεις.

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία

Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη δυνατοτήτων πλοήγησης για drones σε περιβάλλοντα όπου το GPS δεν είναι διαθέσιμο ή παρεμβάλλεται. Σύμφωνα με τη Vantor, η τεχνολογία αυτή μπορεί να επιτρέψει σε αυτόνομα συστήματα να προσανατολίζονται και να συντονίζονται ακόμη και όταν τα δορυφορικά σήματα μπλοκάρονται ή παραποιούνται.

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, η απώλεια πρόσβασης σε GPS αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία drones, αυτόνομων οχημάτων και ομάδων πεδίου.

Ο επικεφαλής προϊόντων της Vantor, Πίτερ Βιλτσίνσκι, είχε δηλώσει ότι το σύγχρονο πεδίο μάχης θα βασίζεται σε πολλά διαφορετικά συστήματα, τα οποία θα πρέπει να αναβαθμίζονται γρήγορα και να ενσωματώνουν νέα τεχνολογία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τι απαντούν οι εταιρείες

Η Niantic και η Vantor ξεκαθάρισαν ότι τα πραγματικά αρχεία σάρωσης που συγκεντρώθηκαν από τους χρήστες του Pokémon Go δεν μεταβιβάστηκαν στη Vantor. Ωστόσο, επιβεβαίωσαν ότι τα δεδομένα αυτά αξιοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Niantic, τα οποία αποτελούν τη βάση της συνεργασίας.

Εκπρόσωπος της Niantic τόνισε ότι οι σαρώσεις υποβλήθηκαν εθελοντικά από παίκτες που είχαν επιλέξει να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη λειτουργία και υπόκεινταν στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες σημειώνουν ότι η συνεργασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει προβληματισμό σε ειδικούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο Τομ Σάλστον από το Digital Rights Watch υποστήριξε ότι η αξιοποίηση δεδομένων που συλλέγονται από απλούς χρήστες για στρατιωτικούς σκοπούς εγείρει σοβαρά ζητήματα.

Όπως σημείωσε, οι περισσότεροι χρήστες δεν διαβάζουν εκτενώς τους όρους χρήσης όταν εγκαθιστούν μια εφαρμογή ή ένα παιχνίδι, με αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνονται πλήρως πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους στο μέλλον.

Ανάλογη άποψη εξέφρασε και ο ερευνητής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Ρομπ Νίκολς, ο οποίος εκτίμησε ότι πρόκειται πιθανότατα μόνο για την κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά τη δευτερογενή χρήση δεδομένων που συλλέγονται από εφαρμογές.

Υπενθύμισε μάλιστα την υπόθεση της εφαρμογής Strava, όταν δεδομένα GPS χρηστών είχαν αποκαλύψει κατά λάθος την τοποθεσία στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Vantor υπέγραψε φέτος συμφωνία με τον αμερικανικό στρατό ύψους έως 217 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη λογισμικού εκπαίδευσης, ενώ η Niantic πούλησε το τμήμα βιντεοπαιχνιδιών της στη σαουδαραβικών συμφερόντων Scopely έναντι 3,5 δισ. δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

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