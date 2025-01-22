Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι δήλωσε ότι θα αποχωρήσει από τη Mercosur εάν χρειαστεί για να εδραιώσει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ, αν και ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία χωρίς να χρειαστεί να λάβει τέτοια δραστικά μέτρα.

Ερωτηθείς σε συνέντευξή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός εάν θα αποχωρούσε από την τελωνειακή ένωση της Νότιας Αμερικής, ο Μιλέι είπε ότι «υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και εντός της Mercosur, επομένως πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει χωρίς απαραίτητα να χρειαστεί να φύγουμε».

Πηγή: skai.gr

