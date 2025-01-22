Ρωσία: Ξανά στην απομόνωση ο φυλακισμένος ιστορικός Γιούρι Ντμίτριεφ

Ο γνωστός Ρώσος ιστορικός και ερευνητής των σταλινικών διώξεων Γιούρι Ντμίτριεφ, φυλακισμένος τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία, εστάλη για ακόμη μια φορά στην απομόνωση για «λανθασμένη εκτέλεση» πρωινών ασκήσεων σωματικής άθλησης, ανακοίνωσε η οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial.

Ο 68χρονος Γιούρι Ντμίτριεφ, με εύθραυστη υγεία, τέθηκε την Παρασκευή «σε σωφρονιστικό κελί απομόνωσης για έξι ημέρες», ανέφερε χθες βράδυ η οργάνωση Memorial. «Ο επίσημος λόγος αυτής της τιμωρίας ήταν η "λανθασμένη εκτέλεση πρωινών ασκήσεων σωματικής άθλησης"», πρόσθεσε.

Ο Ντμίτριεφ είχε συλληφθεί το 2016. Εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη με τις κατηγορίες της παραγωγής πορνογραφικού υλικού, της οπλοχρησίας και της ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς εις βάρος της θετής του κόρης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες της θετής του κόρης που χρησιμοποιήθηκαν στο κατηγορητήριο, προορίζονταν για την ιατρική επιτροπή που θα την εξέταζε.

Ο Γιούρι Ντμίτριεφ είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες τον Απρίλιο του 2018, γεγονός πολύ σπάνιο στα ρωσικά δικαστικά χρονικά. Όμως, το ανώτατο δικαστήριο της Καρελίας άσκησε έφεση στην απαλλακτική απόφαση δύο μήνες αργότερα και έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή δεύτερης δίκης, αυτή την φορά για «σεξουαλικού χαρακτήρα κακοποίηση ανηλίκου».

Τον Ιούλιο του 2020 το δικαστήριο της πόλης Πετορζαβόντσκ καταδίκασε τον ιστορικό επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 3,5 ετών. Λίγους μήνες αργότερα το Ανώτατο δικαστήριο της Καρελίας μετέτρεψε την ποινή από τα 3,5 χρόνια σε 13 χρόνια κάθειρξης, ενώ στα τέλη Δεκεμβρίου του 2021 το δικαστήριο της πόλης Πετροζαβόντσκ αύξησε την ποινή στα 15 χρόνια. Τότε μεταφέρθηκε σε αποικία κρατουμένων αυστηρού καθεστώτος.

Ο Ντμίτριεφ, θα γίνει 69 χρονών την επόμενη εβδομάδα, «τα οκτώ από τα οποία πέρασε στη φυλακή», και δεν έχει υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για οκτώ χρόνια, κατήγγειλε η Memorial. Αλλά η υγεία του «επιδεινώνεται», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος ιστορικός έχει περάσει τα τριάντα χρόνια της ζωής του καταρτίζοντας τη λίστα των 40.000 ονομάτων των ανθρώπων που εκτοπίσθηκαν και εκτελέσθηκαν υπό το καθεστώς του Στάλιν στην Καρελία, ρωσική περιοχή στα σύνορα με την Φινλανδία.

Ο Ντμίτριεφ ανακάλυψε έναν από τους μεγαλύτερους ομαδικούς τάφους της Καρελίας, στο Σάνταρμοχ με τα λείψανα 7.000 έως 9.000 εκτελεσθέντων της σταλινικής εποχής.

Οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι ο Ντμίτριεφ διώκεται για το πολυετές ερευνητικό ιστορικό του έργο που έχει ως θέμα την αποκατάσταση της μνήμης των θυμάτων των σταλινικών διώξεων.

Υπό τον Πούτιν, πρώην αξιωματικό της KGB, της οργάνωσης που κληρονόμησε την πολιτική αστυνομία του Λένιν και του Στάλιν, η πρόσβαση στα κρατικά αρχεία για αυτά τα θέματα έχει περιορισθεί σημαντικά και τα ονόματα των υπευθύνων για τις εκκαθαρίσεις όπως και των εκτελεστών καθίστανται μυστικά απόρρητα.

Η οργάνωση Memorial, που είχε τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2022, τέθηκε εκτός νόμου στη Ρωσία στα τέλη του 2021.Ο ιδρυτής της, Όλεγκ Ορλόφ, φυλακίστηκε και αυτός, αλλά αφέθηκε ελεύθερος τον Αύγουστο στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

