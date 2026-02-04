Η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών θα απαγορευθεί σύντομα και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ήδη έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι έτοιμο να εφαρμόσει το μέτρο από την ημέρα που αυτό θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό.

Υπενθυμίζεται ότι πρώτη η Αυστραλία νομοθέτησε για να περιοριστεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media.

Αντίστοιχα μέτρα έχουν υιοθετήσει ή σκέφτονται να εφαρμόσουν Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Δανία, Πορτογαλία και Γερμανία.

