Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τρίτη την κατάσχεση ποσότητας 4.700 λίτρων υγρής μεθαμφεταμίνης στην Κουλιακάν, πόλη του βορειοδυτικού Μεξικού που έχει μετατραπεί σε θέατρο αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ δυο φραξιών του ισχυρού καρτέλ Σιναλόα, οι οποίες αποδίδονται σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών.

Πρόκειται για τη «μεγαλύτερη κατάσχεση» αφότου ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, σημείωσε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας σε ανακοίνωσή του.

Κατασχέθηκε επίσης ποσότητα 269 κιλών μεθαμφεταμίνης σε στερεή μορφή και «ο οικονομικός αντίκτυπος» για τους διακινητές της εκτιμάται πως είναι 1,46 δισεκ. πέσος», ή περίπου 72 εκατ. δολάρια, κατά την ίδια πηγή.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ακόμη τη σύλληψη δυο προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τη «διακίνηση φαιντανύλης» και κατηγορούνται επίσης «για κατοχή όπλων» στην πολιτεία Χαλίσκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγορεί ασταμάτητα το Μεξικό ότι πλημμυρίζει τις ΗΠΑ με ναρκωτικά και μετανάστες, υποστήριξε πως η χώρα αυτή «ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τα καρτέλ των ναρκωτικών».

«Είναι αρκετά λυπηρό (...) κι αν θέλουν βοήθεια θα τους τη δώσουμε», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο.

Οι μεξικανικές αρχές έχουν πολλαπλασιάσει τις ανακοινώσεις περί συλλήψεων μελών καρτέλ των ναρκωτικών αφότου ο κ. Τραμπ διατύπωσε την απειλή περί επιβολής δασμών 25% στα μεξικανικά προϊόντα.

Το Μεξικό ζητεί από την πλευρά του οι ΗΠΑ να σταματήσουν τη ροή όπλων προς τα μεξικανικά καρτέλ των ναρκωτικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την επιβολή των τελωνειακών δασμών ως τις αρχές Μαρτίου έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη με την ομόλογό του Κλαούδια Σέινμπαουμ, κατά τη διάρκεια της οποίας η αρχηγός του μεξικανικού κράτους συμφώνησε να στείλει 10.000 επιπλέον στρατιωτικούς στην περιοχή των συνόρων με τις ΗΠΑ.

Από την 5η Φεβρουαρίου, όταν άρχισε η ανάπτυξη, έχουν κατασχεθεί 4,9 τόνοι μεθαμφεταμίνης, 55 κιλά φαιντανύλης και 489 όπλα, σύμφωνα με επίσημη έκθεση των μεξικανικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

