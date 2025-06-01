Το Ιράν επέκρινε την Κυριακή την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που κατηγορεί την Τεχεράνη για παραβιάσεις όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα, ισχυριζόμενο ότι ο οργανισμός υποκινείται από πολιτικά κίνητρα, ενώ επανέλαβε ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση ατομικών όπλων.

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο ότι το Ιράν έχει αυξήσει σημαντικά το απόθεμά του σε ουράνιο ποιότητας που πλησιάζει το 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, προσθέτοντας ότι το απόθεμα είναι αρκετό για την κατασκευή περίπου 10 πυρηνικών βομβών.

Ανέφερε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν ανέφερε την ύπαρξη πυρηνικού υλικού και σχετικές δραστηριότητες σε τρεις αδήλωτες τοποθεσίες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να «παρέχει διαβεβαίωση ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι αποκλειστικά ειρηνικό».

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, απέρριψε τα ευρήματα του οργανισμού με μια λεπτομερή επιστολή του την Κυριακή, επισημαίνοντας ότι βασίζονταν σε «κατασκευασμένα δεδομένα που παρείχε το σιωνιστικό καθεστώς» και χαρακτηρίζοντάς τους ισχυρισμούς του ΔΟΑΕ «αβάσιμους» που προορίζονται για «πολιτική εκμετάλλευση εναντίον του Ιράν».

«Το Ιράν ούτε επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων ούτε διαθέτει αδήλωτα πυρηνικά υλικά ή δραστηριότητες», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι. «Εφόσον οι πυρηνικές δραστηριότητες μιας χώρας βρίσκονται υπό την παρακολούθηση του ΔΟΑΕ, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», πρόσθεσε.

Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μίλησε με τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, το Σάββατο, προτρέποντάς τον διασφαλίσει ότι οι εκθέσεις του οργανισμού «αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα». Ο Αραγτσί προειδοποίησε επίσης ότι η Τεχεράνη θα «απαντήσει κατάλληλα σε τυχόν ακατάλληλες ενέργειες από ευρωπαϊκά μέρη».

Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει αργότερα αυτόν τον μήνα, όπου η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για ένα ψήφισμα που να κατηγορεί το Ιράν ότι παραβιάζει τις πυρηνικές του υποχρεώσεις.

Η διαμάχη έρχεται καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με τη μεσολάβηση του Ομάν, συνεχίζονται, με την ελπίδα να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Αραγτσί δήλωσε ακόμη ότι ο ομόλογός του από το Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαϊντί, πραγματοποίησε μια σύντομη στάση στην Τεχεράνη το Σάββατο για να παρουσιάσει μια αμερικανική πρόταση, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Τον προηγούμενο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είχε στείλει στο Ιράν μια πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποιώντας ότι «κάτι κακό» θα μπορούσε να συμβεί εάν η Τεχεράνη διστάσει να την αποδεχτεί, χωρίς να προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.



