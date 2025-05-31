ΔΟΑΕ: Το Ιράν επιτάχυνε τον ρυθμό παραγωγής εμπλουτισμένου ουρανίου στο 60%

Το Ιράν επιτάχυνε τον ρυθμό παραγωγής αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στο 60%, ένα όριο κοντά στο 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ), που επικαλούνται σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο Ρόιτερς.

Η συνολική ποσότητα ανερχόταν σε 408,6 κιλά στις 17 Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση 133,8 κιλών σε σχέση με τους τρεις προηγούμενους μήνες (σε σύγκριση με αύξηση 92 κιλών κατά την προηγούμενη περίοδο).

«Αυτή η σημαντική αύξηση της παραγωγής και της συσσώρευσης ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το Ιράν, τη μοναδική χώρα που δεν κατέχει πυρηνικά όπλα η οποία παράγει μια τέτοια πυρηνική ύλη προκαλεί ισχυρή ανησυχία», γράφει στην έκθεσή της η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Ο ΔΟΑΕ μιλάει για «λιγότερο από ικανοποιητική» συνεργασία εκ μέρους του Ιράν, σύμφωνα με μια δεύτερη διεξοδική έρευνα, που ετοιμάστηκε από την υπηρεσία ΟΗΕ έπειτα από αίτημα αυτήν τη φορά των Δυτικών κατά το τελευταίο επικριτικό ψήφισμά τους τον Νοέμβριο.

«Το Ιράν, κατ΄επανάληψη, είτε δεν απάντησε, είτε δεν έδωσε απαντήσεις τεχνικά αξιόπιστες στις ερωτήσεις της υπηρεσίας και καθάρισε» τις τοποθεσίες, «κάτι που παρεμπόδισε τις δραστηριότητες επαλήθευσης της υπηρεσίας» σε τρεις αδήλωτες τοποθεσίες, τις Λαβιζάν-Σιάν, Βαραμίν και Τουρκουζαμπάντ, αναφέρει σε αυτήν τη δεύτερη έκθεση η υπηρεσία.

Οι δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, και το Ισραήλ, ορκισμένος εχθρός του Ιράν και η μοναδική πυρηνική δύναμη στη Μέση Ανατολή κατά τις εκτιμήσεις ειδικών, υποψιάζονται πως η Τεχεράνη θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Η Τεχεράνη υπεραμύνεται αυτών των στρατιωτικών φιλοδοξιών, αλλά υπογραμμίζει το δικαίωμά της στα πυρηνικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς, κυρίως για τον τομέα της ενέργειας, όπως προβλέπει η Συνθήκη Μη Εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων (TNP) την οποία έχει υπογράψει το Ιράν.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον, που διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις τους πριν από τέσσερις δεκαετίες, είχαν στις 23 Μαΐου στη Ρώμη έναν πέμπτο γύρο συνομιλιών με τη μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν.

Ο Ιρανός διαπραγματευτής Αμπάς Αραγτσί και ο Αμερικανός συνομιλητής του Στιβ Γουίτκοφ αποχώρησαν χωρίς αξιοσημείωτη πρόοδο αλλά δηλώνουν έτοιμοι για νέες συζητήσεις.

Προς το παρόν δεν έχει οριστεί καμία νέα ημερομηνία.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

