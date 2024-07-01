Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν σήμερα ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν την ισχυρή συμμαχία τους με τη Γαλλία παρά το ιστορικό ποσοστό που έλαβε η άκρα δεξιά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή.

"Έχουμε πλήρως εμπιστοσύνη στον δημοκρατικό θεσμό και τις δημοκρατικές διαδικασίες της Γαλλίας, και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας με τη γαλλική κυβέρνηση στο σύνολο των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής", δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Βεντάντ Πατέλ, στους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.