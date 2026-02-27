Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι γαλλικές αρχές ξεκινούν έρευνα «τύπου Έπσταϊν» για τον Μοχάμεντ αλ Φαγέντ

Η γαλλική δικαιοσύνη διερευνά τους Αλ Φαγέντ για σωματεμπορία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, μετά από πληθώρα καταγγελιών και αποκαλύψεων

μοχαμεντ αλ φαγεντ

Στο επίκεντρο έρευνας για sex trafficking μπαίνουν από τις γαλλικές αρχές o εκλιπών Αιγύπτιος επιχειρηματίας Μοχάμεντ αλ Φαγέντ – πατέρας του Ντόντι αλ Φαγέντ και πρώην ιδιοκτήτης των Harrods και του Ritz στο Παρίσι – και ο αδερφός του, Σαλάχ αλ Φαγέντ.

Η γαλλική δικαιοσύνη διερευνά τους Αλ Φαγέντ για σωματεμπορία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, σε ένα σκάνδαλο τύπου Έπσταϊν. 

Οι γάλλοι εισαγγελείς έχουν ανοίξει την έρευνα, μετά από κατηγορίες για ένα μεγάλης κλίμακας κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, συνδεδεμένο με την αυτοκρατορία του Μοχάμεντ αλ Φαγέντ. 

Οι καταγγέλλουσες λένε ότι ο διάσημος επιχειρηματίας προσκαλούσε τις νεαρές υπαλλήλους του και άλλες γυναίκες στα πολυτελή διαμερίσματά του και τις θαλαμηγούς, με σκοπό την σεξουαική κακοποίηση.

Μάλιστα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της BBC το 2024 αποκάλυψε δεκαετίες υποτιθέμενων βιασμών και επιθέσεων σε προσωπικό του Harrods.  

Διαβάστε σχετικά: Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ: Το αρπακτικό του Harrods

Οι αποκαλύψεις για τα αδέλφια Αλ Φαγέντ κάνουν λόγο για δεκαετίες κακοποίησης, στρατολόγηση νεαρών γυναικών, μετακινήσεις με ιδιωτικά τζετ και γιοτ, κατάσχεση διαβατηρίων και ένα δίκτυο ανθρώπων που φέρονται να διευκόλυναν τη δράση τους – ένα «οργανωμένο σύστημα», όπως το περιγράφουν οι δικηγόροι των θυμάτων, που θυμίζει το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Καθώς οι Αλ-Φαγέντ έχουν πεθάνει (ο Σαλάχ το 2010 και ο Μοχάμεντ το 2023), οι αρχές εστιάζουν τώρα ποιοι ενδέχεται να διευκόλυναν ή να συγκάλυψαν τη δράση τους.

Όπως και στην περίπτωση Επστάιν, το ενδιαφέρον στρέφεται στο «δίκτυο» και όχι μόνο στα κεντρικά πρόσωπα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μοχάμεντ αλ Φαγέντ Τζέφρι Επστάιν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
109 0 Bookmark