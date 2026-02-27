Στο επίκεντρο έρευνας για sex trafficking μπαίνουν από τις γαλλικές αρχές o εκλιπών Αιγύπτιος επιχειρηματίας Μοχάμεντ αλ Φαγέντ – πατέρας του Ντόντι αλ Φαγέντ και πρώην ιδιοκτήτης των Harrods και του Ritz στο Παρίσι – και ο αδερφός του, Σαλάχ αλ Φαγέντ.

Η γαλλική δικαιοσύνη διερευνά τους Αλ Φαγέντ για σωματεμπορία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, σε ένα σκάνδαλο τύπου Έπσταϊν.

French prosecutors probe Al-Fayeds over sex trafficking



He traded on the glamour of owning Harrods, the Paris Ritz and luxury yachts, but Mohamed Al-Fayed was at the centre of a dark web of alleged abuse, say French lawyers for women who liken him to US sexual predator Jeffrey… pic.twitter.com/uDBj0bDEIa — AFP News Agency (@AFP) February 27, 2026

Οι γάλλοι εισαγγελείς έχουν ανοίξει την έρευνα, μετά από κατηγορίες για ένα μεγάλης κλίμακας κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, συνδεδεμένο με την αυτοκρατορία του Μοχάμεντ αλ Φαγέντ.

Οι καταγγέλλουσες λένε ότι ο διάσημος επιχειρηματίας προσκαλούσε τις νεαρές υπαλλήλους του και άλλες γυναίκες στα πολυτελή διαμερίσματά του και τις θαλαμηγούς, με σκοπό την σεξουαική κακοποίηση.

Μάλιστα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της BBC το 2024 αποκάλυψε δεκαετίες υποτιθέμενων βιασμών και επιθέσεων σε προσωπικό του Harrods.

Διαβάστε σχετικά: Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ: Το αρπακτικό του Harrods

Οι αποκαλύψεις για τα αδέλφια Αλ Φαγέντ κάνουν λόγο για δεκαετίες κακοποίησης, στρατολόγηση νεαρών γυναικών, μετακινήσεις με ιδιωτικά τζετ και γιοτ, κατάσχεση διαβατηρίων και ένα δίκτυο ανθρώπων που φέρονται να διευκόλυναν τη δράση τους – ένα «οργανωμένο σύστημα», όπως το περιγράφουν οι δικηγόροι των θυμάτων, που θυμίζει το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Καθώς οι Αλ-Φαγέντ έχουν πεθάνει (ο Σαλάχ το 2010 και ο Μοχάμεντ το 2023), οι αρχές εστιάζουν τώρα ποιοι ενδέχεται να διευκόλυναν ή να συγκάλυψαν τη δράση τους.

Όπως και στην περίπτωση Επστάιν, το ενδιαφέρον στρέφεται στο «δίκτυο» και όχι μόνο στα κεντρικά πρόσωπα.

Πηγή: skai.gr

