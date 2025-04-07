Η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην επίλυση των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ιράν εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σχετικά με το ζήτημα της Ουκρανίας, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα σχετικά με μια πιθανή κατάπαυση του πυρός. Όπως είπε, υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών πρέπει να συνεχιστούν.

Για την πτώση του πετρελαίου

Σχετικά με τη βουτιά που καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης για τη Ρωσία και οι οικονομικές αρχές της χώρας παρακολουθούν στενά την κατάσταση γύρω τους, η οποία είναι «πολύ τεταμένη».

Για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας δήλωσε ότι η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη και γεμάτη αρνητικές προσδοκίες

«Οι ρωσικές οικονομικές αρχές θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής θύελλας» δήλωσε.

