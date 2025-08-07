Λογαριασμός
Βορειοκορεάτης αυτομόλησε κολυμπώντας στη Νότια Κορέα

Ο άνδρας κολύμπησε κατά μήκος της δυτικής ακτής της Κορεατικής Χερσονήσου, έχοντας δέσει γύρω του – ως αυτοσχέδιο σωσίβιο – αφρώδες πλαστικό

Ένας Βορειοκορεάτης αυτομόλησε στη Νότια Κορέα αφού κολύμπησε κατά μήκος της ακτής και απέφυγε τους ένοπλους συνοριοφύλακες, που έχουν εντολή να πυροβολούν όποιον επιχειρεί να φύγει από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο άγνωστος άνδρας εντοπίστηκε αργά το βράδυ της 30ής Ιουλίου, σύμφωνα με Νοτιοκορεάτες αξιωματούχους, οι οποίοι δημοσιοποίησαν την αυτομόλησή του σήμερα, Πέμπτη. 

Ο Βορειοκορεάτης κολύμπησε κατά μήκος της δυτικής ακτής της Κορεατικής Χερσονήσου, έχοντας δέσει γύρω του – ως αυτοσχέδιο σωσίβιο – αφρώδες πλαστικό. 

Η δυτική ακτή της Κορεατικής Χερσονήσου συνορεύει με την Κίτρινη Θάλασσα της Κίνας (γνωστή και ως Δυτική Θάλασσα στην Κορέα) και τον Κόλπο της Κορέας. 

Η ακτογραμμή είναι έντονη, με εσοχές και πολλά νησιά, ιδιαίτερα κατά μήκος του νότου και της δύσης. 

Στις αρχές Ιουλίου, μια Βορειοκορεάτισσα λιποτάκτης στη Νότια Κορέα μήνυσε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν και άλλους 4  αξιωματούχους της Πιονγιάνγκ για κακοποιήσεις που αντιμετώπισε ενώ κρατούνταν στη χώρα.

Την ίδια περίοδο, η Σεούλ απέλασε 6 Βορειοκορεάτες που είχαν «έντονη επιθυμία» να επιστρέψουν στη χώρα τους . 

