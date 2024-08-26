Ζόλινγκεν: Στο μικροσκόπιο ενδεχόμενες αστοχίες των αρχών

Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Τρεις μέρες μετά την ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση στο Ζόλινγκεν και την προφυλάκιση του 26χρονου φερόμενου ως δράστη έρχονται διαρκώς στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση. Αυτή τη φορά από αποκαλυπτική δημοσιογραφική έρευνα των δημόσιων δικτύων WDR και ΝDR, τα οποία προκαλούν εύλογα ερωτήματα για ενδεχόμενες αστοχίες και παραλείψεις των αρμόδιων γερμανικών αρχών.

Πρώτον φαίνεται ότι ήδη από το 2022, όταν έφτασε για πρώτη φορά ο 26χρονος στη Γερμανία και ζήτησε άσυλο στο Μπίλεφεντ, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να είχαν συλλέξει αντιφατικά στοιχεία για το παρελθόν και τη διαδρομή του από τη Συρία στη Γερμανία με χώρα πρώτης καταγραφής τη Βουλγαρία. Είχε δηλώσει ψευδώς, σύμφωνα με την έρευνα, ότι είχε συγγενείς στη Γερμανία, οι οποίοι όμως δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ. Είχε δηλώσει επίσης ότι φοβόταν να επιστρέψει στη Συρίαγια να μην στρατευθεί και ότι ήθελε να δουλέψει για να στείλει χρήματα στην οικογένειά του στη Συρία. Ούτε αυτές οι πληροφορίες έπεισαν τις αρχές.Αρχές του 2023 τού γνωστοποιήθηκε λοιπόν η απόφαση για απέλαση στη Βουλγαρία, την πρώτη χώρα εισόδου στη ΕΕ βάσει των κανόνων του «Δουβλίνου», όμως ο φερόμενος ως δράστης προσέφυγε δικαστικά κατά της απόφασης απέλασης. Μάλιστα τα γερμανικά μέσα λένε ότι ήξερε ασυνήθιστα καλά το γερμανικό νομικό σύστημα και τις δυνατότητες που είχε, με άλλα λόγια φέρεται να είχε στοχευμένη πληροφόρηση εκ των προτέρων για τις νομικές διαδικασίες και προθεσμίες στη Γερμανία.Οι αρχές δεν τον αναζήτησαν όταν εξαφανίστηκεΗ απόφαση απέλασης στη Βουλγαρία οριστικοποιήθηκε τελικά τον Ιούνιο του 2023. Όταν όμως οι αρμόδιες αρχές προσπάθησαν να τον εντοπίσουν στον τόπο διαμονής που είχε δηλώσει, είχε εξαφανιστεί. Το NDR και το WDR αποκαλύπτουν επίσης ότι έπειτα από αυτό το γεγονός, δεν έγινε έρευνα για τον εντοπισμό του, ως όφειλαν να πράξουν οι γερμανικές αρχές, με αποτέλεσμα να παρέλθει η νόμιμη προθεσμία απέλασης.Έτσι πλέον, μετά την παρέλευση προθεσμίας απέλασης στη Βουλγαρία, θα ήταν αρμόδια για τον 26χρονο μόνο η Γερμανία. Έτσι πριν από ένα χρόνο, τον Αύγουστο του 2023, εμφανίστηκε στις γερμανικές αρχές και κατάφερε να λάβει τελικά ένα ειδικό στάτους προστασίας. Έκτοτε διέμενε σε προσφυγική δομή του Ζόλινγκεν.Στο μεσοδιάστημα πάντως, από το 2022 έως προχθές, δεν υπήρχε φάκελος στις μυστικές υπηρεσίες ή τη γερμανική αστυνομία με στοιχεία που να καθιστούν τον 26χρονο από τη Συρία επικίνδυνο για σχέσεις με τζιχαντιστές.Τα γερμανικά δίκτυα σημειώνουν πάντως ότι γενικά το σύστημα απελάσεων προς τη Βουλγαρία κατά κανόνα δεν λειτουργεί. Το 2023 από τις 8.000 απελάσεις που έπρεπε να γίνουν στη Βουλγαρία, ολοκληρώθηκαν μόνο οι 266.

