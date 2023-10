«Θα τους απελευθερώσουμε όλους»: Μήνυμα Μπάιντεν σε συνομιλία του με τις ομήρους που αφέθηκαν ελεύθερες - Βίντεο

Το σύντομο διάλογο που είχε με τις δύο Αμερικανές ομήρους, τη Τζούντιθ και τη Νάταλι Ραάναν, που απελευθέρωσε την Παρασκευή η Χαμάς, ανήρτησε στο X ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. «Θα τους βγάλουμε όλους έξω Θεού θέλοντος» δηλώνει ο Μπάιντεν στο βίντεο που ανήρτησε.

Το Σάββατο ο ισραηλινός στρατός, ανέβασε τον αριθμό των ομήρων στους 210, σημειώνοντας ότι η χώρα συλλέγει συνεχώς πληροφορίες και ενημερώνει τις οικογένειες μόλις μάθουν κάτι νέο.

Ο σύντομος διάλογος του Τζο Μπάιντεν με τις δυο γυναίκες

Την Παρασκευή η Αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ είχε αναρτήσει φωτογραφία των γυναικών ενώ συνομιλούσαν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σημειώνεται ότι μια Αμερικανίδα και η κόρη της, που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς, απελευθερώθηκαν «για ανθρωπιστικούς λόγους» σύμφωνα με την ισλαμιστική οργάνωση.



Η Τζούντιθ και η Νάταλι Ραάναν, απήχθησαν από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση από το κιμπούτς Ναχάλ Οζ, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου.

.@POTUS spoke this evening with the two American citizens who had been held hostage by Hamas. We are so grateful that they are safe.

We will continue to do everything we can to unite all hostages with their loved ones. pic.twitter.com/rp1YDtB8Zu