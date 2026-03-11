Επικοινωνία Αραγτσί - Λαβρόφ: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να υποστηρίξει την περιφερειακή ασφάλεια»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνέπειες στην ασφάλεια του Ιράν από την αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα, ανέφερε σε ανάρτησή της η Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αραγτσί τόνισε την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπιστεί την εθνική του κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ρώσος αξιωματούχος καταδίκασε τη στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν, συνεχάρη για την εκλογή του Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Iran–Russia FMs Call (2/2)#Lavrov condemned the military aggression against Iran, congratulated the election of Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei as Leader of the Islamic Republic of Iran, and expressed Russia’s readiness to support efforts to strengthening regional security. — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) March 10, 2026

Πηγή: skai.gr

