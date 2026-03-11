Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επικοινωνία Αραγτσί - Λαβρόφ: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να υποστηρίξει την περιφερειακή ασφάλεια»

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ καταδίκασε τη στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν και συνεχάρη για την εκλογή του Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου Ηγέτη του Ιράν

Σεργκέι Λαβρόφ

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνέπειες στην ασφάλεια του Ιράν από την αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα, ανέφερε σε ανάρτησή της η Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αραγτσί τόνισε την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπιστεί την εθνική του κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ρώσος αξιωματούχος καταδίκασε τη στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν, συνεχάρη για την εκλογή του Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αμπάς Αραγτσί Σεργκέι Λαβρόφ Ιράν Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark