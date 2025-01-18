Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, η πρωθυπουργός της χώρας Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζεται να μεταβεί στην Ουάσιγκτον για την τελετή ορκωμοσίας του νέου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα La Repubblica γράφει χαρακτηριστικά ότι η Μελόνι θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τον Ίλον Μασκ για το δορυφορικό σύστημα τηλεπικοινωνιών Starlink", ενώ υπενθυμίζει ότι "στην τελετή που θα λάβει χώρα στο Καπιτώλιο θα παρευρεθεί ο Αργεντινός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, αλλά όχι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διότι δεν εκλήθη".

Πηγή: skai.gr

