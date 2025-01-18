Λογαριασμός
H Τζόρτζια Μελόνι θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για την τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο η Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζεται να μεταβεί στον Λευκό Οίκο για την ορκωμοσία του νέου προέδρου - Θα έχει συνάντηση και με τον  Ίλον Μασκ

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, η πρωθυπουργός της χώρας Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζεται να μεταβεί στην Ουάσιγκτον για την τελετή ορκωμοσίας του νέου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα La Repubblica γράφει χαρακτηριστικά ότι η Μελόνι θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τον Ίλον Μασκ για το δορυφορικό σύστημα τηλεπικοινωνιών Starlink", ενώ υπενθυμίζει ότι "στην τελετή που θα λάβει χώρα στο Καπιτώλιο θα παρευρεθεί ο Αργεντινός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, αλλά όχι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διότι δεν εκλήθη".

