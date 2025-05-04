Ζελένσκι: Δεν πιστεύω ότι η Ρωσία θα σεβαστεί την επικείμενη τριήμερη εκεχειρία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι «δεν πιστεύει» ότι η Ρωσία θα σεβαστεί την επικείμενη τριήμερη εκεχειρία που θα συμπέσει με τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα.

Ο Πούτιν πρότεινε τριήμερη εκεχειρία γύρω από την 9η Μαΐου [συγκεκριμένα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου], όταν η Ρωσία εορτάζει τη νίκη της στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο επί της ναζιστικής Γερμανίας. Σύμφωνα με την Μόσχα αυτή η κίνηση έχει στόχο να δοκιμάσει την προθυμία του Κιέβου να κάνει ειρήνη.

«Αυτή δεν είναι η πρώτη πρόκληση, ούτε οι πρώτες υποσχέσεις που έδωσε η Ρωσία για κατάπαυση του πυρός... Ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, δεν τους πιστεύουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τσέχο πρόεδρο Πετρ Πάβελ.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε κηρύξει σύντομης διάρκειας εκεχειρία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Πάσχα τον Απρίλιο, η οποία οδήγησε σε μείωση των μαχών, αλλά δεν τηρήθηκε πλήρως από καμία πλευρά.

Τον Μάρτιο, η Μόσχα απέρριψε μια άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία που πρότειναν Κίεβο και Ουάσινγκτον.

«Σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, μιλούν για την επιθυμία κάποιου είδους μερικής εκεχειρίας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι ο αριθμός των επιθέσεων σήμερα είναι ο υψηλότερος τους τελευταίους μήνες», δήλωσε ο Ζελένσκι, επικαλούμενος μια στρατιωτική έκθεση που απαριθμούσε περισσότερες από 200 επιθέσεις που έγιναν χθες Σάββατο. «Επομένως, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη (σε αυτούς)», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Πιστεύουμε ότι χωρίς αυξημένη πίεση, η Ρωσία δεν θα λάβει πραγματικά πρακτικά μέτρα για να τερματίσει τον πόλεμο. Σήμερα συμπληρώνονται 54 ημέρες που η Ρωσία αγνόησε ακόμη και την αμερικανική πρόταση για πλήρη κατάπαυση του πυρός», τόνισε. «Πιστεύουμε ότι μια κατάπαυση του πυρός είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή, ακόμη και από σήμερα, και θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 30 ημέρες για να δώσει στη διπλωματία μια πραγματική ευκαιρία».

Ο Πάβελ, πρώην στρατηγός του ΝΑΤΟ, τόνισε ότι δίνει προσοχή σε όσους είναι πρόθυμοι να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός, όχι σε όσους απλώς μιλούν γι' αυτήν.

«Ο Πούτιν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με μια απλή απόφαση, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει τη βούληση να το κάνει», τόνισε ο Τσέχος πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Ολένα Ζελένσκα, έφτασε σήμερα στην Πράγα σε μια διήμερη κρατική επίσκεψη.

Η τσεχική κυβέρνηση είναι ισχυρός υποστηρικτής του Κιέβου αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, και έχει ηγηθεί πρωτοβουλίας για την προμήθεια πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία με βάση την οποία έχουν παραδοθεί τουλάχιστον ένα εκατομμύριο οβίδες.

Με βάση την πρωτοβουλία, οι Τσέχοι έχουν χρησιμοποιήσει τη διπλωματική, επιχειρηματική και βιομηχανική εμπειρογνωσία τους προκειμένου να βρουν πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος σε όλο τον κόσμο και αυτά να μεταφερθούν στην Ουκρανία με χρηματοδότηση από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Η Τσεχία έχει επίσης υποδεχθεί περισσότερους από μισό εκατομμύριο πρόσφυγες και έχει προμηθεύσει τον ουκρανικό στρατό με εξοπλισμό όπως άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα και ελικόπτερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.