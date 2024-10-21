Ιταλία: Νέα μείωση των γεννήσεων 3,4% - Περίπου 13.000 λιγότερες σε σχέση με το 2022

Σύμφωνα με έκθεση του Ιταλικού Ινστιτούτου Στατιστικής Istat, οι γεννήσεις στη χώρα συνεχίζουν να μειώνονται. Πιο αναλυτικά, πέρυσι δηλώθηκαν στα ληξιαρχεία της χώρας, 13.000 λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2022, με μείωση της τάξης του 3,4%.

Κάτι που σημαίνει ότι γεννήθηκαν έξι μόλις παιδιά ανά χίλιους κατοίκους. Η πτωτική αυτή πορεία, σύμφωνα με τα μέχρι στοιχεία, συνεχίζεται και φέτος. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο, γεννήθηκαν 4.600 λιγότερα παιδιά σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Σύμφωνα με το Istat, η μείωση των γεννήσεων οφείλεται, εκτός από τη σαφή τάση μείωσης του αριθμού παιδιών που αποκτούν οι οικογένειες της χώρας, και σε ένα ακόμη στοιχείο: στον ολοένα και μειούμενο αριθμό γυναικών, ηλικίας μέχρι 49 ετών, οι οποίες ζουν στη χώρα.

Στα ζευγάρια με Ιταλούς γονείς, η μείωση των γεννήσεων, το 2023, ήταν της τάξης του 3,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σε ό,τι αφορά τα ζευγάρια στα οποία ένας από τους δυο γονείς είναι ξένος, οι γεννήσεις περιορίσθηκαν κατά 1,5%, ενώ σε εκείνα με αλλοδαπούς γονείς, το σχετικό ποσοστό είναι 3,1%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

