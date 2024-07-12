Την επίτευξη ενός πλαισίου για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Οι εκπρόσωποι τόσο της Χαμάς όσο και του Ισραήλ συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Πριν από έξι εβδομάδες έθεσα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για το πώς να επιτύχω μια κατάπαυση του πυρός και να φέρω τους ομήρους στο σπίτι.

»Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει και αυτά είναι πολύπλοκα ζητήματα, αλλά αυτό το πλαίσιο έχει πλέον συμφωνηθεί τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς.

»Η ομάδα μου σημειώνει πρόοδο και είμαι αποφασισμένος να ολοκληρώσω τη δουλειά».

Six weeks ago I laid out a comprehensive framework for how to achieve a ceasefire and bring the hostages home.



There is still work to do and these are complex issues, but that framework is now agreed to by both Israel and Hamas.



My team is making progress and I'm determined to… — President Biden (@POTUS) July 12, 2024

Σημειώνεται ότι τόσο το Τελ Αβίβ όσο και η Χαμάς δεν έχουν μέχρι στιγμής τοποθετηθεί στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.

Η Χαμάς πρότεινε τον σχηματισμό ανεξάρτητης κυβέρνησης εκ προσωπικοτήτων που δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα για την διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Οχθης μετά τον πόλεμο, δήλωσε μέλος του πολιτικού γραφείου του ισλαμικού κινήματος που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Προτείναμε μία ακομμάτιστη κυβέρνηση με εθνικές αρμοδιότητες για να κυβερνήσει την Γάζα και την Δυτική Οχθη μετά τον πόλεμο», δηλώνει ο Χοσάμ Μπαντράν σε ανακοίνωση με θέμα τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Ντόχα και το Κάιρο μέσω μεσολαβητών μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου, με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση των εχθροπραξιών.

«Η διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο αποτελεί εσωτερική παλαιστινιακή υπόθεση στην οποία δεν θα πρέπει να υπάρξει εξωτερική παρέμβαση και δεν πρόκειται να συζητήσουμε το θέμα της μεταπολεμικής Γάζας με οποιαδήποτε ξένη πλευρά», προσθέτει ο Μπαντράν.

Από πλευράς του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυε πως με συμφωνία ή χωρίς θα συνεχίσει τον πόλεμο «ωσότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι» που έχουν οριστεί, με άλλα λόγια η εξάλειψη της Χαμάς και η απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε πως η κυβέρνησή του έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο ζώνης στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, που καταλήφθηκε στις αρχές Μαΐου, για να εμποδιστεί «το λαθρεμπόριο όπλων» με προορισμό τις δυνάμεις της Χαμάς από την αιγυπτιακή επικράτεια.

Η απαίτηση αυτή, να διατηρηθεί ο έλεγχος «του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας και του σημείου διέλευσης της Ράφας», είναι μέρος των «τεσσάρων αρχών» που έθεσε το Ισραήλ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε ο κ. Νετανιάχου, ενώ η Χαμάς από την πλευρά της απαιτούσε να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη ζώνη ο ισραηλινός στρατός.

Πηγή: skai.gr

