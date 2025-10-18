Επέστρεψε στο Ισραήλ άλλη μια σορός ομήρου της Χαμάς

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Χαν Γιούνις ένα φέρετρο με λείψανα ομήρου της Χαμάς, τα οποία ακολούθως παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με το The Times of Israel, η σορός μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκει σε έναν από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

