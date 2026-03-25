Ομάδα ακτιβιστών μετόχων για το κλίμα, η "Follow This", μαζί με Ευρωπαίους επενδυτές που διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έδωσε στην BP προθεσμία έως την 1η Απριλίου για να συμπεριλάβει το ψήφισμά τους στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων, διαφορετικά θα προσφύγουν στα δικαστήρια.

Η ομάδα ζητά από την BP να δημοσιοποιήσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη σενάρια μείωσης της ζήτησης για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ωστόσο, η εταιρεία δεν συμπεριέλαβε το ψήφισμα στην πρόσκληση της συνέλευσης. Η "Follow This" δήλωσε ότι ανέθεσε στο δικηγορικό γραφείο, Mishcon de Reya, να αποστείλει επίσημη προειδοποιητική επιστολή προς την BP, δίνοντας στην εταιρεία μία εβδομάδα για να εντάξει το ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης.

Στην επιστολή, την οποία επιβεβαιώνει το Reuters, αναφέρεται: «Εάν το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθήσει να μην συμμορφωθεί, ο πελάτης μας δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να προσφύγει στα δικαστήρια, ώστε να υποχρεωθεί το συμβούλιο να τηρήσει τις νομικές του υποχρεώσεις».

Η ετήσια γενική συνέλευση της BP έχει προγραμματιστεί για τις 23 Απριλίου.

Η "Follow This" έχει καταθέσει παρόμοιο ψήφισμα και για τη συνέλευση της Shell, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαΐου, χωρίς ωστόσο η εταιρεία να έχει ακόμη δημοσιεύσει την ημερήσια διάταξη.

Συνήθως, είναι ευκολότερο για τους μετόχους στην Ευρώπη να εντάξουν ψηφίσματα στις γενικές συνελεύσεις σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή η υπόθεση είναι μεγαλύτερη από ένα μόνο ψήφισμα σε μία εταιρεία», δήλωσε ο ιδρυτής της "Follow This", Μαρκ βαν Μπάαλ (Mark van Baal). «Η δημοκρατία των μετόχων στο Ηνωμένο Βασίλειο διακυβεύεται. Αν η BP μπορεί να μπλοκάρει ένα έγκυρο ψήφισμα χωρίς εξήγηση, τότε οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί. Δεν θα το επιτρέψουμε».

Η BP δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Εκπρόσωπος της εταιρείας είχε προηγουμένως δηλώσει σχετικά με το ψήφισμα της "Follow This": «Το διοικητικό συμβούλιο έκρινε, κατόπιν νομικής συμβουλής, ότι το προτεινόμενο ψήφισμα δεν πληρούσε τις νομικές προϋποθέσεις. Επιπλέον, διαθέτουμε σαφή στρατηγική με πολυετείς στόχους για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους».

Πηγή: skai.gr

