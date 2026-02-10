BP: Αύξηση 32% στα καθαρά έσοδα το δ' τρίμηνο

Η BP ανακοίνωσε την Τρίτη τα τριμηνιαία αποτελέσματά της, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών, και ανέστειλε το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, καθώς μείωσε κατά περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια τις επενδύσεις της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιοαέριο.

Η BP, της οποίας η νέα διευθύνουσα σύμβουλος Meg O'Neill θα αναλάβει τα καθήκοντά της τον Απρίλιο, δήλωσε ότι θα διαθέσει τα πλεονάζοντα μετρητά για επενδύσεις σε ευκαιρίες στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Το τελευταίο τρίμηνο, η εταιρεία επαναγόρασε μετοχές αξίας 750 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η BP ανακοίνωσε υψηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη στις μονάδες φυσικού αερίου και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και κέρδη που ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες στις μονάδες παραγωγής και εκμετάλλευσης πετρελαίου.

Αυτό οδήγησε τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα, στα 1,54 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 32% σε σχέση με πέρσι.

