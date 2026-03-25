ΕΕ: Αναβολή στην απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη μόνιμη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ατζέντα της ΕΕ που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Ωστόσο, ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Reuters ότι η πρόταση δεν έχει ακυρωθεί και θα δημοσιευθεί τελικά, αν και όχι πλέον μέχρι τα μέσα Απριλίου, λόγω των «γεωπολιτικών εξελίξεων».

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν προκαλεί τη μεγαλύτερη διακοπή στην προμήθεια πετρελαίου στην ιστορία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οδηγώντας τις τιμές του αργού σε ραγδαία άνοδο.

Η πρόταση θα θεσπίσει νομοθετικά την πλήρη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου το αργότερο έως τα τέλη του 2027. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη θεσπίσει νομοθεσία για την κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία έως τα τέλη του 2027.

Ελάχιστη επίδραση

Το μέτρο θα έχει ελάχιστη άμεση επίδραση στις προμήθειες, καθώς η ΕΕ εισήγαγε μόλις το 1% του πετρελαίου της από τη Ρωσία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025, έχοντας μειώσει δραστικά τις εισαγωγές μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επιθυμούν να κατοχυρώσουν την πλήρη κατάργηση του ρωσικού πετρελαίου σε νομοθεσία που θα παραμείνει σε ισχύ, ακόμη και αν μια ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο της Ουκρανίας οδηγήσει τελικά στην άρση των κυρώσεων από την ΕΕ.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία ήταν οι μόνες δύο χώρες της ΕΕ που εξακολουθούσαν να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο στις 27 Ιανουαρίου, όταν το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ρωσική επίθεση με drone έπληξε εξοπλισμό αγωγών στην Ουκρανία, διακόπτοντας τις αποστολές ρωσικού πετρελαίου.

Η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα κατηγόρησαν την Ουκρανία ότι καθυστερεί σκόπιμα την επανέναρξη της ροής πετρελαίου, πυροδοτώντας μια πολιτική διαμάχη που οδήγησε την Ουγγαρία να μπλοκάρει ένα δάνειο της ΕΕ προς το Κίεβο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε αυτό το μήνα ότι η επιστροφή στη ρωσική ενέργεια θα ήταν «στρατηγικό λάθος» και θα έκανε την Ευρώπη πιο ευάλωτη.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

