Κένυα: Οι ΗΠΑ απευθύνουν έκκληση για «ηρεμία» - Επεισόδια μετά την αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών

Η διπλωματία των ΗΠΑ απηύθυνε χθες Τρίτη έκκληση για «ηρεμία και υπομονή» στην Κένυα, την επομένη της ανακήρυξης των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών, στις οποίες κατά τις αρχές αναδείχθηκε νικητής ο Γουίλιαμ Ρούτο, κάτι που αμφισβητεί ο αντίπαλός του Ράιλα Οντίνγκα.

«Καλούμε όλα τα μέρη να εργαστούν μαζί, ειρηνική, για την επίλυση των ζητημάτων που απομένουν» μέσω «των υπαρχόντων μηχανισμών», είπε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Νεντ Πράις.

Παρότρυνε επίσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τους «ηγέτες όλων των πολιτικών κομμάτων να συνεχίσουν να καλούν τους οπαδούς τους να μην καταφύγουν στη βία».

Riot police fire teargas at protesters in Kondele Kisumu. Protesters throw stones at police. Supporters of Raila Odinga claim his victory was stolen. #KenyaDecides2022 pic.twitter.com/qZ6lSnvILw