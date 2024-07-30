Taylor Swift για αιματηρή επίθεση στο Σάουθπoρτ: Είμαι σοκαρισμένη

Συγκλονισμένη δηλώνει η Τέιλορ Σουίφτ, μετά την είδηση της αιματηρής επίθεσης στο Σάουθπoρτ, στη Βρετανία. Η καλλιτέχνιδα, σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στη φονική επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Σάουθπoρτ, κοντά σε σχολείο όπου διεξαγόταν εκδήλωση χορού και γιόγκα με θέμα την ίδια, δηλώνοντας «σοκαρισμένη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Τέιλορ Σουίφτ, δεν ξέρει πώς να μεταφέρει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.

«Η φρίκη της επίθεσης στο Σάουθπορτ με κατακλύζει συνεχώς και είμαι εντελώς σοκαρισμένη. Η απώλεια της ζωής και της αθωότητας, το φρικτό τραύμα που προκλήθηκε σε όλους όσοι ήταν εκεί, στις οικογένειες και στους πρώτους που ανταποκρίθηκαν. Αυτά ήταν απλά μικρά παιδιά σε ένα μάθημα χορού. Δεν ξέρω πώς να μεταφέρω τα συλλυπητήριά μου σε αυτές τις οικογένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Τέιλορ Σουίφτ.

Taylor Swift wrote that “the horror of yesterday’s attack in Southport is washing over me continuously and I’m just completely in shock.” https://t.co/ETO1aZAoco — LiveNOW from FOX (@livenowfox) July 30, 2024

Να σημειωθεί ότι υπέκυψε και τρίτο κορίτσι από την επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το εννιάχρονο κορίτσι υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί της Τρίτης. Ανακοινώθηκε δε ότι τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν χθες ήταν, επίσης, κορίτσια, ηλικίας έξι και επτά ετών. Ακόμα οκτώ παιδιά τραυματίστηκαν και πέντε εξ αυτών εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

