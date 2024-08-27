Mpox: Το νέο στέλεχος αλλάζει γρήγορα, και οι αφρικανοί επιστήμονες «δουλεύουν στα τυφλά»

Επιστήμονες που μελετούν το νέο στέλεχος της mpox, που έχει διαδοθεί πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, λένε πως ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτερα απ' ό,τι αναμενόταν, και συχνά σε περιοχές όπου οι ειδικοί δεν έχουν τη χρηματοδότηση ούτε τον εξοπλισμό για να τον παρακολουθήσουν αποτελεσματικά.

Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν πολλές άγνωστες παράμετροι για τον ίδιο τον ιό, τη σοβαρότητα της νόσου που προκαλεί και το πώς μεταδίδεται, κάτι που περιπλέκει την απάντηση, είπαν στο Ρόιτερς έξι επιστήμονες στην Αφρική, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η mpox, που ήταν προηγουμένως γνωστή ως ευλογιά των πιθήκων, ήταν ένα πρόβλημα της δημόσιας υγείας σε τμήματα της Αφρικής από το 1970, όμως δεν της είχε δοθεί διεθνώς προσοχή μέχρι που εμφανίσθηκε διεθνώς το 2022, κάνοντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την παγκόσμια υγεία. Ήρε την κατάσταση αυτή 10 μήνες αργότερα.

Ένα νέο στέλεχος του ιού, γνωστό ως clade 1b, προσελκύει και πάλι την προσοχή παγκοσμίως, αφότου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία.

Το στέλεχος είναι μια μεταλλαγμένη εκδοχή του clade 1, μιας μορφής της mpox που μεταδίδεται διά της επαφής με μολυσμένα ζώα και ήταν ενδημική στο Κονγκό για δεκαετίες. Η mpox προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης και δερματικά εξανθήματα, ενώ μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Το Κονγκό είχε φέτος περισσότερα από 18.000 ύποπτα κρούσματα mpox των στελεχών clade 1 και clade 1b και 615 θανάτους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Υπήρξαν επίσης 222 επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους clade 1b τον περασμένο μήνα σε τέσσερις αφρικανικές χώρες, συν από ένα κρούσμα στη Σουηδία και την Ταϊλάνδη, σε πρόσωπα που είχαν ταξιδέψει στην Αφρική.

«Ανησυχώ ότι στην Αφρική δουλεύουμε στα τυφλά», δήλωσε ο δρ. Ντίμι Ογκόινα, ειδικός στις μεταδοτικές νόσους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Δέλτα του Νίγηρα στη Νιγηρία, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ για την mpox. Είχε κρούσει πρώτος τον κώδωνα του κινδύνου το 2017 για ενδεχόμενη σεξουαλική μετάδοση της mpox, κάτι που έχει σήμερα αποδειχθεί.

«Δεν κατανοούμε πολύ καλά το ξέσπασμα της νόσου το οποίο αντιμετωπίζουμε και, αν δεν το κατανοήσουμε πολύ καλά, θα δυσκολευθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε όρους δυναμικής μετάδοσης, σοβαρότητας της νόσου, παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο από τη νόσο», δήλωσε ο Ογκόινα. «Και ανησυχώ για το γεγονός ότι ο ιός μοιάζει να μεταλλάσσεται και να παράγει νέα στελέχη», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το στέλεχος clade 2b στη Νιγηρία χρειάσθηκε πέντε χρόνια, ή και περισσότερο, για να εξελιχθεί αρκετά ώστε να διαδοθεί μεταξύ των ανθρώπων, προκαλώντας το ξέσπασμα του 2022. Το στέλεχος clade 1b έκανε το ίδιο μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

