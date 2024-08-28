Λεμφοιδήμα: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται;

Το αίμα μας κινείται μέσα σε τρία συστήματα, στις αρτηρίες, στις φλέβες και στα λεμφαγγεία. Φεύγει από την καρδιά μας, κατευθύνεται στο χέρι μας με τις αρτηρίες και πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσει πίσω, μέσα από δύο συστήματα: τις φλέβες και τα λεμφαγγεία.

«Αν χρειαστεί να γίνει αφαίρεση κάποιων λεμφαδένων, είτε λόγω μαστεκτομής είτε προβλήματος με τον προστάτη κ.ά., τότε διαταράσσεται η “λεωφόρος” της επιστροφής και αντί το αίμα να γυρίσει στην καρδιά, γυρνάει προς τα πίσω και αρχίζει να πρήζεται το πόδι, το χέρι, η γεννητική περιοχή, ο λαιμός ή ο τράχηλος. Αυτό το πρήξιμο λέγεται λεμφοίδημα, το οποίο οδηγεί σε κακή ποιότητα ζωής, πολλές επιπλοκές, ενώ ενδέχεται να οδηγήσει και σε κατάθλιψη», επισημαίνει ο κ. Ευάγγελος Δημακάκος Λεμφολόγος - Αγγειολόγος, Διευθυντής στο κέντρο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας λεμφοιδήματων - οιδημάτων και λεμφικών παθήσεων ενηλίκων και παιδιών στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Για ποιον λόγο προκαλείται κατάθλιψη στους ασθενείς;

«Η πάθηση αυτή οδηγεί σε κατάθλιψη γιατί αφορά άμεσα και το αισθητικό κομμάτι του πάσχοντος, επηρεάζοντας σοβαρά την κοινωνική και προσωπική ζωή των ασθενών, καθώς ορισμένα από τα σημεία του σώματος που προαναφέρθηκαν είναι πρησμένα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αισθήματα ντροπής ή ενοχής στους πάσχοντες», εξηγεί.

Πώς γίνεται η σχετική διάγνωση;

«Καταρχάς, ο εξειδικευμένος λεμφολόγος πρέπει να προβεί σε κλινική εξέταση του ασθενούς του, στη συνέχεια να ζητήσει ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις και ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις, με κυριότερη απ’ όλες τη μαγνητική λεμφογραφία, η οποία γίνεται στη χώρα μας μόνο στο Metropolitan Hospital. Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι, επειδή η πάθηση εμφανίζεται και σε παιδιά και σε βρέφη, στο αρμόδιο Κέντρο του Θεραπευτηρίου μας έχουμε τη δυνατότητα ολοκληρωμένου γενετικού ελέγχου στα παιδιά, προκειμένου να δούμε από πού εμφανίστηκε το λεμφοίδημα τους και ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπισή του» τονίζει.

Θεραπεία ή πρόληψη μπορούμε να έχουμε;

Στην εποχή μας έχει μεγάλη σημασία ο ασθενής να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα, σε ένα σύγχρονο κέντρο υψηλών προδιαγραφών, όπου θα εξεταστούν λεπτομερώς και άλλες παθήσεις που μπορεί να έχει (συνοσηρότητες), σε συνεργασία με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση στο Θεραπευτήριο Metropolitan λειτουργεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα Πρότυπο Κέντρο Λεμφοιδημάτων - Οιδημάτων, με γνώμονα τις ανάγκες του ασθενή και σύμφωνα με τις Παγκόσμιες Οδηγίες της Διεθνούς Λεμφολογικής Εταιρείας, το οποίο μάλιστα συγκαταλέγεται στα 10 κορυφαία του κόσμου.

Το κέντρο Λεμφοιδήματων -Οιδημάτων αποτελείται από μια μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων στο Λεμφοίδημα-Οίδημα θεραπευτών, η οποία μπορεί να δώσει λύση σε ό,τι αφορά στην υγεία των Λεμφικών Συστημάτων.

Σκοπός του Κέντρου είναι η Πρόληψη, ώστε κανένας ασθενής να μην εμφανίσει λεμφοίδημα. Γι’ αυτό το λόγο παρέχεται έγκαιρη, άμεση ενημέρωση, ενώ δίνονται και οδηγίες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή πριν την εμφάνιση του λεμφοιδήματος και οπωσδήποτε πριν ή μετά το χειρουργείο και πριν την ακτινοβολία του ασθενούς.

Επιπλέον, παρέχονται άμεσες οδηγίες και θεραπευτική αντιμετώπιση του μόλις εμφανιζόμενου λεμφοιδήματος-οιδήματος, ώστε ο ασθενής να μην χρειαστεί να φορέσει ελαστικά γάντια ή ελαστικές κάλτσες και να έχει καλή ποιότητα ζωής.

«Η διάγνωση της πάθησης γίνεται από μια εξαιρετικά έμπειρη ομάδα με τη βοήθεια Αιματολογικών και Απεικονιστικών μεθόδων (Υπερηχογράφημα, Μαγνητική Λεμφογραφία, Αξονική Λεμφογραφία, Σπινθηρογράφημα Λεμφαγγείων κτλ.), μερικές εκ των όποιων γίνονται Πανελλαδικά μόνο στο Θεραπευτήριο του Metropolitan Hospital», καταλήγει ο κ. Δημακάκος.



Πηγή: skai.gr

