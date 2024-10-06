Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Λίβανο (UNIFIL) προειδοποίησε την Κυριακή για μια «πολύ επικίνδυνη εξέλιξη» καθώς οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού πλησίαζαν σε μια από τις τοποθεσίες της στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγονται χερσαίες συγκρούσεις εδώ και μια εβδομάδα μεταξύ των μαχητών της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.



Η UNIFIL ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «ανησυχεί βαθύτατα για τις πρόσφατες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στην άμεση γειτνίαση με την τοποθεσία της αποστολής 6-52, νοτιοανατολικά του Maroun al-Ras εντός του λιβανικού εδάφους», θεωρώντας το θέμα «εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη».

Πρόσθεσε ότι «είναι απαράδεκτο να υπονομεύεται η ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών που εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχει ανατεθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας».

Σύμφωνα με τους New York Times, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν εγκατασταθεί κοντά σε ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στον Λίβανο, δείχνουν δορυφορικές εικόνες.

Ο ισραηλινός στρατός δημιούργησε νέες θέσεις δίπλα στην ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο κατά την εισβολή του στη νότια περιοχή της χώρας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δύο εκπρόσωπους του ΟΗΕ και δορυφορικές εικόνες που έλαβαν οι New York Times.

Ο Αντρέα Τενέντι, εκπρόσωπος της αποστολής είπε ότι ο ισραηλινός στρατός πυροβολούσε θέσεις της Χεζμπολάχ από αυτές τις τοποθεσίες, βάζοντας τις ειρηνευτικές δυνάμεις ολοένα και περισσότερο στα διασταυρούμενα πυρά.

Ο Τενέντι είπε ότι ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από την UNIFIL να μεταφέρει το προσωπικό της καθώς εισέβαλε στο νότιο Λίβανο, αλλά η αποστολή του ΟΗΕ αρνήθηκε να το κάνει.

«Ειδοποιηθήκαμε από τους IDF για μια περιορισμένη εισβολή», είπε, αναφερόμενος στις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ. «Είμαστε ακόμα εδώ, δεν έχουμε μετακομίσει».

Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν το Σάββατο από την Planet Labs, μια εμπορική δορυφορική εταιρεία, και ελήφθησαν από τους Times δείχνουν περίπου 20 ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα σε τρεις νέες θέσεις που εγκαταστάθηκαν αυτή την εβδομάδα γύρω από την αποστολή του ΟΗΕ. Οι Times δεν σημοσίευσαν τις εικόνες για λόγους ασφαλείας.

Οι εικόνες έδειχναν έναν νέο βραχίονα που κατασκευάστηκε γύρω από τις ισραηλινές θέσεις, μία από τις οποίες απέχει περίπου 60 μέτρα από τη βάση του ΟΗΕ. Μια τέταρτη ισραηλινή θέση τοποθετήθηκε στο ένα τρίτο του μιλίου από τη βάση του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες.



