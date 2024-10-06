Χαμάς: Η ανακοίνωση για τον έναν χρόνο από την επίθεση στο Ισραήλ

Η Χαμάς εξήρε σήμερα την "ένδοξη" επίθεση που πραγματοποίησε την 7η Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε την παραμονή της επετείου της επίθεσης, μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

"Η ένδοξη (επίθεση) της 7ης Οκτωβρίου κατέστρεψε τις ψευδαισθήσεις που είχε δημιουργήσει ο εχθρός, πείθοντας τον κόσμο και την περιοχή για την ανωτερότητά του και τις υποτιθέμενες δυνατότητές του", δήλωσε το στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Χαλίλ αλ-Χάγια, που έχει τη βάση του στο Κατάρ.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς και δεύτερος στην ιεραρχία της οργάνωσης στη Γάζα δήλωσε ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου έθεσε το παλαιστινιακό ζήτημα στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας σε τηλεοπτική του ομιλία που πρόβαλε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Άκσα της Χαμάς.

Παράλληλα τόνισε ότι το Ισραήλ υπονομεύει τις συνομιλίες αναφέροντας ότι ένας χρόνος πέρασε από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, και το Ισραήλ μπλοκάρει μια συμφωνία εκεχειρίας παρά την ευελιξία της Χαμάς.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια κάλεσε τις χώρες να σταματήσουν αυτό που αποκάλεσε τα "δύο μέτρα και δύο σταθμά" τους για τη Γάζα και τον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

