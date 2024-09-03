Ένας νεκρός σε επιδρομή της Ρωσίας στη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Δευτέρα επιδρομή με πυραύλους εναντίον της πόλης Ντνίπρο, στο κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν ακόμη τρεις, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, Σερχίι Λισάκ, μέσω Telegram.

Ο κ. Λισάκ συμπλήρωσε ότι αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές σε συνοικία της Νντίπρο, που είναι η τέταρτη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, με κάπου 1 εκατ. κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

