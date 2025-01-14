Αυξάνεται η ένταση ανάμεσα στη Λέγκα και το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, εξαιτίας των εκλογών στην περιφέρεια του Βένετο.

Η τοπική αυτή εκλογική αναμέτρηση θα διεξαχθεί φέτος, πιθανώς το φθινόπωρο. Η ακριβής ημερομηνία της δεν έχει ακόμη οριστεί, αλλά έχει ήδη προκύψει ουσιαστικό πρόβλημα με αντικείμενο την επιλογή του υποψηφίου της συντηρητικής παράταξης για την προεδρία της περιφέρειας.

Ο νυν περιφερειάρχης Λούκα Τζάια ανήκει στη Λέγκα και έχει εκλεγεί ήδη δυο φορές με πολύ υψηλό ποσοστό. Ο ίδιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα και για τρίτη φορά, αλλά το κόμμα της Μελόνι τάσσεται κατά της αλλαγής του ισχύοντος νόμου, ο οποίος προβλέπει ότι οι πρόεδροι των περιφερειών μπορούν να διεκδικήσουν μόνο δύο θητείες.

«Θεωρώ απαράδεκτο να μας κάνουν μάθημα κάποια στόματα τα οποία θρέφονται εδώ και τριάντα χρόνια από το ιταλικό κοινοβούλιο. Αν μας πούνε ότι δεν κυβερνήσαμε καλά το Βένετο, οι δρόμοι μας θα χωρίσουν», δήλωσε σήμερα ο Τζάια αναφερόμενος στα Αδέλφια της Ιταλίας.

Για το αν μπορεί να επιτραπεί και τρίτη θητεία για τους επικεφαλής των περιφερειών, αναμένεται να αποφανθεί, με δεσμευτικό τρόπο, το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας. Υπάρχει και η περίπτωση του Βιτσέντσο Ντε Λούκα, του κεντροαριστερού περιφερειάρχη της Καμπανίας, με πρωτεύουσα τη Νάπολη, ο οποίος επιθυμεί να είναι υποψήφιος και να προσπαθήσει να επανεκλεγεί για τρίτη φορά. Ενέκρινε, μάλιστα, ειδικό τοπικό νόμο ο οποίος αμφισβητείται από την κυβέρνηση της Ρώμης.

Σε ό,τι αφορά πάντως την περίπτωση του Βένετο, η "υπόθεση Τζάια" αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στη σχέση της Τζόρτζια Μελόνι με τον γραμματέα της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι.

Ο Σαλβίνι, μετά την αθώωσή του από το δικαστήριο του Παλέρμο -όπου αντιμετώπιζε την κατηγορία της στέρησης ελευθερίας σε μετανάστες- είναι σαφές ότι θέλει να αλλάξει υπουργείο και από το Μεταφορών να μετακινηθεί στο Εσωτερικών. Η Μελόνι, όμως, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ανασχηματισμό τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Ο αποκλεισμός του Τζάια από την κούρσα για την προεδρία του Βένετο μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικό πολιτικό πρόβλημα στον Ματέο Σαλβίνι: ο συγκεκριμένος περιφερειάρχης -ο οποίος έχει υιοθετήσει μετριοπαθή γραμμή, χωρίς καμία ακρότητα- είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους οπαδούς της Λέγκα και από πολλούς αναλυτές θεωρείται ο άνθρωπος που μπορεί σύντομα να διεκδικήσει με επιτυχία την ηγεσία του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

