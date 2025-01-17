ΗΠΑ: Το στέλεχος της CIA που διέρρευσε απόρρητα σχετικά με την επίθεση του Ισραήλ θα παραδεχθεί την ενοχή του

Ο αξιωματούχος της CIA στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εκούσια διατήρηση και διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας –κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που μπορεί να επισύρουν ποινές φυλάκισης- θα δηλώσει ένοχος στις κατηγορίες.



Τα έγγραφα αφορούσαν τα σχέδια του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

, 34 ετών, φέρεται να διέρρευσε τα απόρρητα έγγραφα τον Οκτώβριο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Ο αξιωματούχος της CIΑ συνελήφθη από το FBI τον Νοέμβριο στην Καμπότζη.Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι η διαρροή σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου ή κοντά σε αυτή την ημερομηνία, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της.Κοντά σε αυτή την ημερομηνία ένας φιλοϊρανικός λογαριασμός στο Telegram ονόματιδημοσίευσε αυτό που φαινόταν ότι ήταν έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Γεωδιαστημικών Πληροφοριών που κοινοποιούσαν πληροφορίες σχετικά με τις προετοιμασίες του Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.