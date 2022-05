Η Φινλανδία και η Σουηδία κατέθεσαν σήμερα από κοινού επισήμως αίτημα για την προσχώρησή τους στο ΝΑΤΟ, ξεκινώντας τη διαδικασία για την ένταξή τους στη Συμμαχία, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει λίγες εβδομάδες.

#BREAKING : Sweden Ambassador Axel Wernhoff and Finland Ambassador @Korhonenklaus deliver letters expressing their countries interest to apply for NATO membership pic.twitter.com/AxzuNioNGv

Για «ιστορική στιγμή» την οποία «πρέπει να αδράξουμε» έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, κρατώντας στα χέρια τις αιτήσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας για την ένταξή τους στη Συμμαχία, έχοντας στο πλευρό του τους πρέσβεις των δύο χωρών.

«Είναι καλή μέρα σε μια κρίσιμη στιγμή για την ασφάλειά μας», πρόσθεσε.

[LIVE] #NATO Secretary General @jensstoltenberg meets the ambassador of #Finland to NATO, @korhonen_klaus 🇫🇮 & the ambassador of #Sweden to NATO, Axel Wernhoff 🇸🇪 https://t.co/Ds480P3SEp