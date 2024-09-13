Ένοχος για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης δηλώνει ο Justin Timberlake

Ο Justin Timberlake αποδέχεται την κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τον Ιούνιο στο Χάμπτονς.

Ο Timberlake έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Δικαστήριο του Sag Harbor Village στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, μαζί με τον δικηγόρο του Έντουαρντ Μπερκ Τζούνιορ.

Oπως αναφέρει το NBC, ως μέρος συμφωνίας που συνήφθη με το δικαστήριο, ο Timberlake ομολόγησε την ενοχή του για μια μη εγκληματική τροχαία παράβαση.

O διάσημος τραγουδιστής πήρε, σύμφωνα με το AP, πρόστιμο 500 δολαρίων με πρόσθετο χρέος 260 δολάρια, 25 ώρες κοινωφελούς εργασίας σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής του και την υποχρέωση να κάνει μια δήλωση για τη δημόσια ασφάλεια και τους κινδύνους που ενέχει η μη τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Ο Timberlake, μετά την ακρόασή του, τόνισε στα μέσα ενημέρωσης και στον κόσμο που βρισκόταν έξω από το δικαστήριο πως προσπαθεί να είναι πρότυπο, και αυτή η συμπεριφορά του δεν ήταν αντιπροσωπευτική.

«Ακόμα κι αν έχετε πιει ένα ποτό, μην πάρετε το τιμόνι του αυτοκινήτου», είπε.

«Υπάρχουν τόσες πολλές εναλλακτικές. Καλέστε έναν φίλο. Πάρτε ένα Uber. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τη μετακίνησή μας. Αν μη τι άλλο πάρτε ένα ταξί», είπε συγκεκριμένα τονίζοντας μεταξύ άλλων πως αυτό ήταν και το λάθος που έκανε αλλά ελπίζει ότι όποιος παρακολουθεί την υπόθεση και τον ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να μάθει από αυτό το λάθος

Ο τραγουδιστής, που παρέμεινε όρθιος καθ' όλη τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης, στις δηλώσεις του, φάνηκε φανερά μετανιωμένος για την ενέργειά του αυτή.

Είπε ότι μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη και αντιλαμβάνεται τον αντίκτυπο που έχει η είδηση πως συνελήφθη προσθέτοντας ότι είχε πολύ χρόνο να σκεφτεί τις πράξεις του.

