Κομόρος: Ο πρόεδρος Αζαλί τραυματίστηκε ελαφρά από επίθεση με μαχαίρι

Ο πρόεδρος των Κομορών, Αζαλί Ασουμάνι, τραυματίστηκε ελαφρά από μια επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε σήμερα, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατιμά Αχαμάντα στο Reuters, προσθέτοντας πως ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη.

«Ο αρχηγός του κράτους έπεσε θύμα επίθεσης στο Σαλιμάνι-Ιτσάντρα», μια κοινότητα που συνορεύει με τη Μορονί, στα υψώματα της πρωτεύουσας του αρχιπελάγους»...«Δόξα τω Θεώ η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αχαμάντα.

«Ο πρόεδρος Αζαλί Ασουμάνι τραυματίστηκε ελαφρά με μαχαίρι ενώ παρευρισκόταν σε μια κηδεία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή κοντά στην προεδρία, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, προσθέτοντας ότι «τα τραύματά του δεν είναι σοβαρά» και ότι ο δράστης συνελήφθη.

Μια πηγή τόνισε ότι ο δράστης της επίθεσης είναι ένας νεαρός «εν ενεργεία αστυνομικός», που εντάχθηκε στο σώμα το 2022.

Ο Ασουμάνι, 65 ετών, πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού που ανήλθε στην εξουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα, επανεξελέγη πρόεδρος τον Ιανουάριο μετά από αμφισβητούμενες εκλογές, τις οποίες ακολούθησαν δύο ημέρες πολύνεκρων διαδηλώσεων.

Επικριτές του τον κατηγορούν για αυξανόμενο αυταρχισμό σε αυτό το αρχιπέλαγος με 870.000 κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

