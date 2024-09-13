Ο Καναδάς υποστηρίζει πλήρως την Ουκρανία στο ζήτημα της χρήσης όπλων μεγάλου βεληνεκούς για να «αποτρέψει και να εμποδίσει τη συνεχιζόμενη ικανότητα της Ρωσίας να καταστρέφει τις ουκρανικές μη στρατιωτικές υποδομές», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Ο Τριντό δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει σε βάθος το διεθνές δίκαιο που βασίζεται σε κανόνες και πρόσθεσε: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Καναδάς και άλλα κράτη είναι κατηγορηματικοί ότι η Ουκρανία πρέπει να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο κατά της Ρωσίας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.