«Πράσινο φως» από τον Καναδά να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία όπλα μεγάλης εμβέλειας εναντίον της Ρωσίας

«Η Ουκρανία πρέπει να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Καναδός πρωθυπουργός

Ο Καναδάς υποστηρίζει πλήρως την Ουκρανία στο ζήτημα της χρήσης όπλων μεγάλου βεληνεκούς για να «αποτρέψει και να εμποδίσει τη συνεχιζόμενη ικανότητα της Ρωσίας να καταστρέφει τις ουκρανικές μη στρατιωτικές υποδομές», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Ο Τριντό δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει σε βάθος το διεθνές δίκαιο που βασίζεται σε κανόνες και πρόσθεσε: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Καναδάς και άλλα κράτη είναι κατηγορηματικοί ότι η Ουκρανία πρέπει να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο κατά της Ρωσίας».

