ΗΠΑ: Η τροπική καταιγίδα Γκόρντον σχηματίζεται κοντά στα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου

Η τροπική καταιγίδα Γκόρντον σχηματίζεται κοντά στα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Η καταιγίδα βρίσκεται σχεδόν 1.590 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά των νησιών του Πράσινου Ακρωτηρίου, συνοδευόμενη από συνεχείς ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 65 χλμ την ώρα, ανακοίνωσε το NHC που έχει την έδρα του στο Μαϊάμι.

Πηγή: skai.gr

