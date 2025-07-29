Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε χθες Δευτέρα πως η χώρα του θα ανταποδώσει κατά τρόπο «πιο αποφασιστικό» σε περίπτωση νέων επιθέσεων από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

Ο κ. Αραγτσί φάνηκε να αντιδρά στις νέες απειλές που εξακόντισε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν η επίθεση επαναληφθεί, δεν θα διστάσουμε να αντιδράσουμε με πιο αποφασιστικό τρόπο και με τρόπο που θα είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να καλυφθεί», αντέτεινε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών μέσω X.

«Αν υπάρχουν ανησυχίες για την πιθανή εκτροπή του πυρηνικού προγράμματός μας σε μη πολιτικούς σκοπούς, η στρατιωτική επιλογή αποδείχτηκε αναποτελεσματική, όμως η λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Iran, a nation with a rich culture originating from 7000 years of civilization, will never respond to the language of threat and intimidation. Iranians have never bowed down before any foreigners and respond only to respect.



Το Ιράν, ένα έθνος με πλούσιο πολιτισμό που προέρχεται από 7000 χρόνια πολιτισμού, δεν θα απαντήσει ποτέ στη γλώσσα της απειλής και του εκφοβισμού. Οι Ιρανοί δεν έχουν υποκλιθεί ποτέ μπροστά σε κανέναν ξένο και ανταποκρίνονται μόνο στον σεβασμό.

Το Ιράν γνωρίζει ακριβώς τι συνέβη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αμερικανο-ισραηλινής επιθετικότητας, τόσο σε εμάς όσο και στους αντιπάλους μας - συμπεριλαμβανομένης της έκτασης των χτυπημάτων που εξακολουθούν να λογοκρίνονται. Εάν η επιθετικότητα επαναληφθεί, δεν θα διστάσουμε να αντιδράσουμε με πιο αποφασιστικό τρόπο και με τρόπο που θα είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να καλυφθεί.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ιρανοί χρειάζονται ιατρικά ραδιοϊσότοπα που παράγονται από τον Ερευνητικό Αντιδραστήρα της Τεχεράνης, μια εγκατάσταση που παρέχεται από τις ΗΠΑ και τροφοδοτείται με ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 20%. Το Ιράν χρειάζεται επίσης εμπλουτισμό για να τροφοδοτήσει τους νεοσύστατους πυρηνικούς αντιδραστήρες μας.

Κανείς λογικός δεν θα εγκατέλειπε τους καρπούς των τεράστιων επενδύσεων σε εγχώρια και ειρηνική τεχνολογία που σώζει ζωές - και απλώς επειδή το απαιτούν οι εκφοβιστές ξένοι.

Ο πρόσφατος παράνομος βομβαρδισμός ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων απέδειξε αυτό που πάντα δηλώναμε: δεν υπάρχει «στρατιωτική λύση». Αν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την πιθανή εκτροπή του πυρηνικού μας προγράμματος σε μη ειρηνικούς σκοπούς, η «στρατιωτική επιλογή» αποδείχθηκε ανίκανη — αλλά μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να λειτουργήσει.

Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς οι Ιρανοί ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΣΑΜΕ ΤΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ πυρηνικό μας πρόγραμμα. ΤΟ ΧΤΙΣΑΜΕ ΜΕ ΑΙΜΑ, ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ. Η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει οι ΥΠΕΡΟΧΟΙ ανθρώπινοι πόροι μας ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να καταστραφούν από βομβαρδισμούς. Ναι, οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού μας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αλλά Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ μας ΟΧΙ.

Τραμπ: Αν το Ιράν ξεκινήσει εκ νέου το πυρηνικό πρόγραμμα θα το αφανίσουμε

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα διατάξει νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιχειρήσει να επαναλειτουργήσει εγκαταστάσεις τις οποίες οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τον περασμένο μήνα.

Ο Τραμπ διατύπωσε αυτήν την απειλή, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο θέρετρό του στο Τέρνμπερι, στις δυτικές ακτές της Σκωτίας.

Το Ιράν, το οποίο αρνείται πως επιδιώκει να αναπτύξει ένα πυρηνικό όπλο, επιμένει ότι δεν θα εγκαταλείψει τον εγχώριο εμπλουτισμό ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους πως το Ιράν στέλνει «δυσάρεστα σημάδια» και οποιαδήποτε προσπάθεια να ξεκινήσει εκ νέου το πυρηνικό πρόγραμμά του αμέσως θα κατασταλεί.

«Εξαλείψαμε τις πυρηνικές δυνατότητές τους. Μπορούν να ξεκινήσουν ξανά. Εάν το κάνουν, θα το αφανίσουμε γρηγορότερα, πριν (καν) μπορέσετε να κουνήσετε το δάκτυλό σας», είπε ο Τραμπ.

Ο πόλεμος των 12 ημερών

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τη 13η Ιουνίου άνευ προηγουμένου εκστρατεία πληγμάτων –σχεδόν όλων από τους αιθέρες– εναντίον του Ιράν, σκοτώνοντας ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, επιστήμονες που εργάζονταν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας κι εκατοντάδες αμάχους. Το Ιράν ανταπέδωσε στέλνοντας εκατοντάδες πυραύλους και drones να πλήξουν το Ισραήλ.

Ο πόλεμος διήρκεσε 12 ημέρες.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ διέταξε την επίθεση επικαλούμενη το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, που λέει πως εκλαμβάνει ως υπαρξιακή απειλή, και δεν αποκλείει νέους βομβαρδισμούς αν η Τεχεράνη αποπειραθεί να ανοικοδομήσει τις εγκαταστάσεις της.

Οι ΗΠΑ επενέβησαν στον πόλεμο βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά, σε Φορντό, Ισφαχάν και Νατάνζ.

Η ισραηλινή επίθεση εξαπολύθηκε δυο μέρες πριν από προγραμματισμένη συνάντηση αντιπροσώπων της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον — τον έκτο κύκλο των διαπραγματεύσεών τους για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν προβάλλουν διαμετρικά αντίθετες θέσεις όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου. Για την Τεχεράνη, το ζήτημα είναι «μη διαπραγματεύσιμο», θα συνεχιστεί. Για την Ουάσιγκτον, πρέπει να λάβει τέλος, είναι «κόκκινη γραμμή».

Κατά τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το Ιράν είναι η μόνη χώρα του κόσμου χωρίς πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών όπλων που εμπλουτίζει ουράνιο στο 60%. Για να κατασκευαστούν ατομικές βόμβες, το επίπεδο του εμπλουτισμού πρέπει να φθάσει στο 90%.

Το Ισραήλ και δυτικές δυνάμεις κατηγορούν εδώ και δεκαετίες το Ιράν πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Η Ισλαμική Δημοκρατία το διαψεύδει.

Πηγή: skai.gr

