Βόρεια Κορέα: Η επιθυμία των ΗΠΑ για διάλογο είναι απλώς «ευσεβής πόθος» - Τι απαντά ο Τραμπ

Η Βόρεια Κορέα δήλωσε ότι «απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια να αρνηθεί το καθεστώς της ως πυρηνικό κράτος» - «Κιμ και Τραμπ έχουν κακή προσωπική σχέση»

Η Βόρεια Κορέα δήλωσε την Τρίτη ότι η επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών για διάλογο μαζί της θα παραμείνει μόνο μια «ελπίδα», ένας «ευσεβής πόθος», όσο η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να αποδεχτεί το γεγονός ότι η πραγματικότητα έχει αλλάξει από τις συναντήσεις κορυφής των δύο χωρών στο παρελθόν, μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA.

Όπως αναμετέδωσε το πρακτορείο Reuters, η χώρα δηλώνει ότι δεν αρνείται ότι ο ηγέτης της, Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχουν κακή προσωπική σχέση.

«Η Βόρεια Κορέα απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια άρνησης του καθεστώτος της ως πυρηνικού κράτους», σημείωσε. Ωστόσο, «δεν είναι ωφέλιμο για τα δύο πυρηνικά κράτη να κινηθούν σε αντιπαραθετική κατεύθυνση», κατέληξε το KCNA.

Ανοιχτός σε διάλογο ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε μια συνεργασία με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Μετά τη δήλωση της Βόρειας Κορέας ότι απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια να αρνηθεί το καθεστώς της ως πυρηνικό κράτος, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι «ανοιχτός σε διάλογο με τον Κιμ, σχετικά με τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

