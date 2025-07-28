Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας: 8 τραυματίες στο Κίεβο, ανάμεσά τους παιδί 3 ετών – Η Πολωνία απογείωσε μαχητικά

Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ ένοικοι πολυκατοικίας, ανάμεσά τους παιδί τριών ετών, ανακοίνωσαν οι αρχές της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, είχαν κάνει λόγο για πέντε τραυματίες.

Οι τέσσερις από τους οκτώ τραυματίες χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία κι ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διευκρίνισε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης του Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο εξήγησε από την πλευρά του πως όλοι οι τραυματίες ήταν ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, στη συνοικία Νταρνίτσκι, στη μια όχθη του Δνείπερου ποταμού.

«Έκρηξη προκάλεσε ζημιές στα παράθυρα από τον 6ο ως τον 11ο όροφο», περιέγραψε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram.

Στην πρωτεύουσα, όπως και στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας, τέθηκε σε ισχύ πολύωρος συναγερμός έπειτα από προειδοποιήσεις της πολεμικής αεροπορίας για ρωσικές επιδρομές με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Η Πολωνία, χώρα μέλος του NATO που γειτονεύει με τη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα δικά της και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη για να εγγυηθούν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου.

Ανάμεσα στους στόχους της επιδρομής ήταν η πόλη Κροπιβνίτσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντρίι Ράικοβιτς, του περιφερειάρχη της περιοχής όπου υπάγεται, που πρόσθεσε πως επρόκειτο να ανακοινωθούν αργότερα πληροφορίες για το εάν υπήρξαν θύματα ή ζημιές.

Το πλήρες εύρος της ρωσικής νυχτερινής επιδρομής δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο.

Στην άλλη πλευρά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 291 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε διάφορες περιφέρειες της χώρας.

Ακόμη καταστράφηκαν «δυο κατευθυνόμενες βόμβες που είχαν ρίξει αεροσκάφη και τρία βλήματα του τσεχικής κατασκευής συστήματος εκτόξευσης πολλαπλών ρουκετών Vampire», πρόσθεσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Χθες βράδυ, οι αρχές στη Σούμι, περιφέρεια της βορειοανατολικής Ουκρανίας, έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς και τραυματίες σε πλήγμα ρωσικού drone εναντίον λεωφορείου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπολύουν σχεδόν κάθε βράδυ επιδρομές, συχνά με αριθμούς-ρεκόρ drones και πυραύλων, εναντίον στόχων σε ουκρανικές πόλεις, στα μετόπισθεν, με τις αρχές να κάνουν λόγο για δεκάδες θανάτους αμάχων.

Οι δυνάμεις του Κιέβου κλιμακώνουν επίσης τις επιδρομές αυτού του είδους στο ρωσικό έδαφος σε αντίποινα. Στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης (βορειοδυτικά), «ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά οφειλόμενη σε συντρίμμια drone», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντραζντένκα, προσθέτοντας πως άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε πρόσφατα να συναντηθεί με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Το Κίεβο προτείνει συνομιλίες ως τα τέλη Αυγούστου.

Το Κρεμλίνο υποβαθμίζει την πιθανότητα να οργανωθεί τέτοια συνάντηση στο εγγύς μέλλον.

Οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές έχουν διαμετρικά αντίθετες θέσεις, όπως έδειξαν οι πιο πρόσφατες συνομιλίες τους. Το Κίεβο κατηγόρησε εξάλλου τη Μόσχα πως στέλνει χαμηλόβαθμους αντιπροσώπους στις διμερείς επαφές, χωρίς ισχύ να πάρουν αποφάσεις.

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία ουσιαστικά να της παραχωρήσει τις τέσσερις περιφέρειες που λέει πως έχει προσαρτήσει, πέρα από τη χερσόνησο της Κριμαίας. Το Κίεβο απορρίπτει ως απαράδεκτη την αξίωση αυτή και δεν σταματά να ζητεί από τους συμμάχους του στη Δύση να στείλουν περισσότερα όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

