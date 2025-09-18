Ενώ οι Ευρωπαίοι αυξάνουν την πίεση στο Ισραήλ μετά και τη χερσαία επιχείρηση που ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη στην πόλη της Γάζας, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δε φαίνεται να νιώθει την ίδια ανάγκη.

Ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα, «δεν ενδιαφέρεται και πολύ» για τις ευρωπαϊκές προσπάθειες απομόνωσης της κυβέρνησης του Ισραήλ, δήλωσε πηγή στο Politico.

Αυτές οι προσπάθειες, οι οποίες εντείνουν περαιτέρω τη συζήτηση μεταξύ του Λευκού Οίκου και των Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και πέρα ​​από αυτήν, εντάθηκαν την Τετάρτη, όταν οι ηγέτες της ΕΕ ανακοίνωσαν σχέδιο για την επιβολή νέων δασμών σε ισραηλινές εξαγωγές αξίας 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρώσεις σε δύο βασικά μέλη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ «δεν συμφωνεί απαραίτητα με αυτό», συνέχισε η ίδια πηγή. «Αλλά δεν πρόκειται επίσης να χάσει τον ύπνο του για το τι κάνει η Ευρώπη, ειδικά όταν είναι ως επί το πλείστον συμβολικό».

Οι πρόσθετοι δασμοί δεν μπορούν να επιβληθούν ωστόσο μέχρι να ψηφίσουν οι χώρες μέλη για την έγκρισή τους. Ένας Γάλλος αξιωματούχος, υποστήριξε ότι τόσο η Γαλλία όσο και τουλάχιστον πέντε ακόμη χώρες θα υποστηρίξουν τη λύση δύο κρατών, με σκοπό να «δημιουργηθεί πίεση». Αλλά ο αξιωματούχος αναγνώρισε ότι μπορεί να έχει μικρή επίδραση στο να πείσει τον Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο.

Παρά την απογοήτευσή του με τον Νετανιάχου για την επίθεση της περασμένης εβδομάδας που στόχευε αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ, ο Τραμπ δεν πρόκειται να συμφωνήσει και με όσους στηρίζουν την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους ή να αποδεχτεί μια νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών η οποία θα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Ενώ οι Ευρωπαίοι αναζητούν τρόπους για να νομιμοποιήσουν το παλαιστινιακό κράτος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τη στάση της κυβέρνησης Νετανιάχου. Το Υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε βίζες σε πάνω από 80 Παλαιστίνιους εκπροσώπους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος ήλπιζε να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη εβδομάδα. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υπονόμευσαν τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα προσφεύγοντας σε διεθνή ποινικά δικαστήρια που έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου και ζητώντας αναγνώριση από τον ΟΗΕ.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο σχετικά με την τελευταία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, ο Τραμπ απάντησε απειλώντας τη Χαμάς. «Ακούω ότι η Χαμάς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την παλιά συμφωνία για την ανθρώπινη ασπίδα. Και αν το κάνει, τότε θα έχει μεγάλο πρόβλημα», είπε ο Τραμπ. «Θα έχει μεγάλο πρόβλημα».

Άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους για την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

Ο πρεσβευτής του Τραμπ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε την Τρίτη στην Ιερουσαλήμ ότι «τα ευρωπαϊκά έθνη που πιέζουν για μονομερή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους... κατέστρεψαν τις διαπραγματεύσεις».

Αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξή του στο Fox News Channel την Κυριακή, δήλωσε ότι η προσπάθεια αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους ήταν «σε μεγάλο βαθμό συμβολική». Ωστόσο, σημείωσε τις «επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο όσον αφορά τη δυσκολία της επίτευξης ειρήνης».

