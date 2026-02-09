Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι κουβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη θα διακοπεί για τουλάχιστον έναν μήνα, από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, λόγω ενεργειακής κρίσης στη χώρα

Η ειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες για τη διακοπή ανεφοδιασμού με καύσιμο ισχύει από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 00:00 τοπική ώρα

Η ενεργειακή κρίση προκλήθηκε από την παύση εφοδιασμού της Κούβας με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, εν μέρει εξαιτίας της αμερικανικής πίεσης και απειλών για επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε τρίτες χώρες που προμηθεύουν καύσιμα στη νήσο υπό κομμουνιστική διακυβέρνηση

Οι κουβανικές αρχές ενημέρωσαν τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εκτελούν προς και από τη νήσο πως ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών τους με κηροζίνη θα ανασταλεί για τουλάχιστον έναν μήνα από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (σ.σ. τοπική ώρα) εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης στη χώρα, δήλωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος ευρωπαϊκού αερομεταφορέα.

«Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός (...) με καύσιμο αεροσκαφών από την Τρίτη 10η Φεβρουαρίου στις 00:00», είπε το στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Κούβα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με οξύτατη ενεργειακή κρίση μετά το τέλος του εφοδιασμού της με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, καθώς και την αμερικανική απειλή για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Ανθρωπιστική βοήθεια από το Μεξικό

Eν τω μεταξύ, η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως προχωρά στην αποστολή 814 και πλέον τόνων τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό με δυο σκάφη που απέπλευσαν από το λιμάνι της Βερακρούς (ανατολικά).

Η αποστολή της βοήθειας ανακοινώθηκε καθώς η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο της αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ συνεχίζει να διαπραγματεύεται παραδόσεις πετρελαίου στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, υπό αμερικανικό εμπάργκο για δεκαετίες, με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

