Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Θρίλερ οι κάλπες - Αμφίρροπες μάχες μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών

Οριακή είναι η διαφορά μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ενώ οι κάλπες έκλεισαν και στην τελευταία πολιτεία, την Αλάσκα..

Βάσει των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών, η μάχη είναι αμφίρροπη σε πολλές πολιτείες. Στην κόψη του ξυραφιού είναι και η διεκδίκηση για τη Γερουσία με τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικανούς δίνουν μάχη στήθος με στήθος για την επικράτηση επί συνόλου 100 εδρών.

Στη μάχη της Βουλής των Αντιπροσώπων των 435 εδρών οι Ρεπουμπλικανοί προηγούνται με 190 έδρες και βρίσκονται πιο κοντά στην πλειοψηφία των 218 εδρών, ενώ ακολουθούν οι Δημοκρατικοί με 167.

Σημαντική νίκη στην Πενσιλβάνια για τον δημοκρατικό Τζον Φέτερμαν, ο οποίος επικράτησε στη μάχη για την έδρα στη Γερουσία του Ρεπουμπλικανού Μεχμέτ Οζ, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με την Τουρκία.

It's official. I will be the next U.S. Senator from Pennsylvania.



We bet on the people of Pennsylvania - and you didn’t let us down



And I won’t let you down. Thank you.