Ένας χρόνος από τη δολοφονία Νασράλα: Η Χεζμπολάχ τιμά τη μνήμη του

Η Χεζμπολάχ τιμά σήμερα τη μνήμη του ηγέτη της Χασάν Νασράλα, ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του από το Ισραήλ, γεγονός που άναψε το φιτίλι του πολέμου που κατέστρεψε την άλλοτε ισχυρή οργάνωση και μετέτρεψε σε ερείπια μεγάλες περιοχές του Λιβάνου.

Το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου 2024, ισραηλινοί πύραυλοι έπεσαν σε συγκρότημα της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού και σκότωσαν τον Νασράλα, ο οποίος ηγείτο της σιιτικής θρησκευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής οργάνωσης για πάνω από 30 χρόνια.

Ο θάνατός του και ο πόλεμος που ακολούθησε αποτέλεσαν σοβαρά πλήγματα για την οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν. Ο διάδοχός του, Χάσεμ Σαφιεντίν, σκοτώθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα. Μέχρι τον Δεκέμβριο, ο Σύρος σύμμαχος της Χεζμπολάχ, Μπασάρ αλ-Άσαντ, είχε ανατραπεί. Τώρα, οι πιέσεις προς την οργάνωση να αφοπλιστεί εντείνονται, αίτημα που η Χεζμπολάχ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο Νασράλα ανέλαβε γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ το 1992, σε ηλικία μόλις 35 ετών, μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Σαγέντ Άμπας αλ-Μουσαουί, από ισραηλινή επίθεση με ελικόπτερο.

Με τα φλογερά του λόγια, έγινε γρήγορα το δημόσιο πρόσωπο μιας κατά τα άλλα σκιώδους οργάνωσης, η οποία ιδρύθηκε το 1982 από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν για να πολεμήσει τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής.

Ήταν επικεφαλής όταν οι αντάρτες της Χεζμπολάχ ανάγκασαν τις ισραηλινές δυνάμεις να αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο το 2000, βάζοντας τέλος σε μια 18ετή κατοχή, και ανακήρυξε «Θεϊκή Νίκη» μετά από 34 ημέρες πολέμου με το Ισραήλ το 2006, γεγονός που του χάρισε τον σεβασμό πολλών Αράβων που είχαν μεγαλώσει βλέποντας τις χώρες τους να ηττώνται από το Ισραήλ.

Καθώς η οργάνωσή του εξελισσόταν στην πιο ισχυρή πολιτική και στρατιωτική δύναμη του Λιβάνου, απέκτησε και περιφερειακό ρόλο ως η αιχμή του «Άξονα της Αντίστασης» του Ιράν, πολεμώντας στη Συρία υπέρ του Άσαντ και εκπαιδεύοντας Χούθι στην Υεμένη.

Την επομένη της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χεζμπολάχ μπήκε στη σύγκρουση σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους συμμάχους της, εκτοξεύοντας πυρά από τον νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ.

Αυτό προκάλεσε ανταλλαγές πυρών για σχεδόν έναν χρόνο, πριν το Ισραήλ κλιμακώσει δραστικά τις επιθέσεις του, πυροδοτώντας παγιδευμένους με εκρηκτικά βομβητές της Χεζμπολάχ, σφυροκοπώντας τη χώρα με αεροπορικές επιδρομές και στέλνοντας στρατεύματα στον νότιο Λίβανο.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή στρατιωτική επίθεση, μεταξύ αυτών πάνω από 300 παιδιά. Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στον Λίβανο.

Η αεροπορική και χερσαία εκστρατεία του Ισραήλ εμπόδισε την επίσημη ταφή του Νασράλα για μήνες. Οπαδοί του, περιλαμβανομένου και του γιου του, έχουν έκτοτε επισκεφτεί τον τάφο του για να προσευχηθούν.

Σύμφωνα με το Reuters αναμένονται μαζικές συγκεντρώσεις στα προπύργια της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και στον νότιο και ανατολικό Λίβανο. Ο γενικός γραμματέας της ομάδας, Νάιμ Κασέμ, ο οποίος ανέλαβε έναν μήνα μετά τη δολοφονία του Νασράλα, θα απευθύνει ομιλία.

Οι εντάσεις γύρω από την επέτειο έχουν αυξηθεί αυτή την εβδομάδα, ιδιαίτερα μετά την προβολή των πορτρέτων του Νασράλα και του Σαφιεντίν πάνω στους φημισμένους βράχους της Βηρυτού.

Η προβολή πραγματοποιήθηκε, παρά την εντολή του πρωθυπουργού του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ και του κυβερνήτη της Βηρυτού να μη συμβεί κάτι τέτοιο – προκαλώντας την οργή των αντιπάλων της Χεζμπολάχ που υποστηρίζουν ότι τα βράχια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολιτικές επιδείξεις.

