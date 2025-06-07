Σε διπλωματικό θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η ανταλλαγή ομήρων ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Η αρχική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν τηρήθηκε, με συνέπεια να «παγώσει» η διαδικασία.

Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι δεν εκπλήρωσε το κομμάτι της συμφωνίας που την αφορά.

Η Ρωσία από την πλευρά της, με δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου Άμυνας, τόνισε ότι η Ουκρανία καλείται να λάβει αποφάσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να προχωρήσει η ανταλλαγή τόσο των αιχμαλώτων, όσο και των σωμάτων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο μέτωπο.

«Ο λόγος που η ουκρανική πλευρά καθυστέρησε την ανταλλαγή, μας είναι άγνωστος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το κρατικό Αρχηγείο Συντονισμού για Αιχμαλώτους Πολέμου ανέφερε νωρίτερα στην εφαρμογή Telegram πως η συμφωνία για τον επαναπατρισμό σορών έχει όντως επιτευχθεί, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί ημερομηνία και πως "η ρωσική πλευρά κατέφυγε σε μονομερείς ενέργειες" που δεν είχαν συμφωνηθεί μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Ο Μεντίνσκι είπε επίσης πως η Ρωσία έχει παραδώσει στην Ουκρανία τον πρώτο κατάλογο 640 αιχμαλώτων πολέμου, που εντάσσονται στην κατηγορία "τραυματίες, σοβαρά ασθενείς και νέοι", προκειμένου να αρχίσει η ανταλλαγή.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία δήλωσε ότι παρέδωσε επίσης τα ονόματα για ανταλλαγή, ενώ οι κατάλογοι της Ρωσίας δεν ανταποκρίνονται στη συμφωνημένη προσέγγιση ως προς το ποιοι αιχμάλωτοι θα έχουν προτεραιότητα στην ανταλλαγή.

Η Ρωσία αναμένει ότι οι ουκρανικές αρχές θα είναι σε θέση σύντομα να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και τη μεταφορά των σορών Ουκρανών στρατιωτών, δήλωσε από την πλευρά του πριν από λίγο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

"Μέχρι σήμερα, το Κίεβο δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ώστε να διενεργηθούν οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Εκπρόσωποι της ουκρανικής ομάδας επαφής δεν έφθασαν στο σημείο συνάντησης. Δεν γνωρίζουμε τον λόγο της καθυστέρησης", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Αλεξάντερ Φομίν.

Στη διάρκεια της νύχτας, ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν υψηλής ακρίβειας όπλα μακρού βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκειμένου να επιτεθούν σε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, πλήττοντας όλους αυτούς, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Η βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο, μία από τις μεγαλύτερες της Ουκρανίας, βρίσκεται μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία και τίθεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών βομβαρδισμών στη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πόλη υπέστη "την πιο ισχυρή επίθεση από την έναρξη του πλήρους κλίμακας πολέμου", δήλωσε ο δήμαρχος Ίχορ Τερέχοφ σε ανάρτηση στο Telegram νωρίτερα σήμερα.

Στόχοι της επίθεσης ήταν κτήρια κατοικιών, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και υποδομές, σημείωσε. Φωτογραφίες δείχνουν καμένα κτήρια που έχουν μετατραπεί εν μέρει σε ερείπια, καθώς οι διασώστες απομακρύνουν τους τραυματίες.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ δήλωσε ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι στα ερείπια μετά το πλήγμα σε βιομηχανική εγκατάσταση από 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αρκετές βόμβες.

Στην περιοχή της Μόσχας, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας και χθες, Παρασκευή, δήλωσε στο Telegram ο κυβερνήτης Αντρέι Βορόμπιοφ, ενώ εννέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν.

Η υπηρεσία επιτήρησης της εναέριας κυκλοφορίας στη Ρωσία δήλωσε πως ξανάρχισε η λειτουργία των αεροδρομίου Ντομοντέντοβο, Σερεμέτιεβο και Ζουκόφσκι στην περιοχή της Μόσχας μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του τους για λόγους ασφάλειας των πτήσεων.

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως από τα μεσάνυχτα, μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 36 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη ρωσική επικράτεια, περιλαμβανομένης της περιοχής της Μόσσχας.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας κατέρριψε επίσης ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35 σήμερα το πρωί, όπως είπε, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το θέμα, ενώ το πρακτορείο Ρόιτερς σημειώνει πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία αυτή.

Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βαθιά μέσα στη Ρωσία το περασμένο Σαββατοκύριακο είναι πιθανό να κατέστρεψε περίπου το 10% του στόλου στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας και έπληξε ορισμένα από τα αεροσκάφη που ετοιμάζονταν για πλήγματα στην Ουκρανία, δήλωσε Γερμανός υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος σε podcast στο You Tube που αναμένεται να μεταδοθεί αργότερα σήμερα.

Πηγή: skai.gr

