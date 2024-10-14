Το 2024 μπορεί αναμφισβήτητα να χαρακτηριστεί ως ένα έτος συνεχών συγκρούσεων, από εσωτερικές συγκρούσεις μικρής κλίμακας, μέχρι καταστροφικούς πολέμους όπου ο κίνδυνος χρήσης ακόμα και πηρυνικών ελλοχεύει.

Πόλεμοι όπως μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας, καθώς και τους πολέμους του Ισραήλ τόσο με τη Χαμάς στη Γάζα όσο και με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Ωστόσο, οι εντάσεις έχουν επίσης αυξηθεί με τις ΗΠΑ, έναν σταθερό σύμμαχο του Ισραήλ και της Ουκρανίας, καθώς εμπλέκεται περαιτέρω τόσο στις υποθέσεις της Ευρώπης όσο και στις εντάσεις στη Μέση Ανατολή με το Ιράν.

Και όλο αυτό το διάστημα, η Κίνα αυξάνει τις εντάσεις εναντίον της Ταϊβάν καθώς οι φόβοι για πιθανή κινεζική επίθεση διαφαίνονται, και οι εντάσεις μεταξύ της Βόρειας Κορέας και του νότιου γείτονά της έχουν γίνει πρωτοσέλιδο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος δεν θα περιοριστεί μόνο στην Ευρώπη και ότι ολόκληρος ο κόσμος θα καταλήξει να αισθάνεται τις επιπτώσεις της παγκόσμιας σύγκρουσης. Για το αν βρισκόμαστε κοντλα σε έναν παγκόσμιο πόλεμο αυτό θα φανεί στο μέλλον.

Η Jerusalim Post προχώρησε σε μια ανάλυση για τις συγκρούσεις σε όλον τον κόσμο που λαμβάνουν χώρα σήμερα αλλά και σε αυτές που θα μπορούσαν να ξεσπάσουν φαινομενικά ανά πάσα στιγμή.

Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας

Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, και οι δύο πλευρές μάχονται με νύχια και με δόντια για να σημειώσουν πρόοδο στο μέτωπο, καθώς η σύγκρουση καταλήγει σε αδιέξοδο.

Ενώ η Ουκρανία εμπόδισε την ταχεία πρόοδο της Ρωσίας στα σύνορά της, οι δυνάμεις της Μόσχας σημείωσαν σταδιακά κέρδη στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Πόλεις και κωμοπόλεις της Ουκρανίας χτυπήθηκαν από ρωσικούς πυραύλους και από το πυροβολικό.

Ωστόσο, η Ουκρανία υπό τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε καταβάλει ισχυρές προσπάθειες για να απωθήσει τα ρωσικά στρατεύματα, παλεύοντας να ανακτήσει πόλεις που είχε καταλάβει η Ρωσία, και περιστασιακά επιτέθηκε ακόμη και στην ίδια τη Ρωσία.

Ο πόλεμος άλλαξε, ωστόσο, στις 6 Αυγούστου, όταν οι ουκρανικές δυνάμεις πέρασαν τα σύνορα στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας. Τα ουκρανικά στρατεύματα κατέλαβαν τον έλεγχο πάνω από 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων πολύ γρήγορα, με στόχο να αναγκάσουν τη Μόσχα σε διαπραγματεύσεις, να βλάψουν τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού και να εκτρέψουν τη ρωσική στρατιωτική παρουσία.

Δύο μήνες μετά η μάχη είναι ακόμη σε εξέλιξη, και δεν είναι σαφές εάν η Ρωσία θα καταφέρει να ανακαταλάβει το Κουρσκ ή αν η Ουκρανία θα αντέξει. Αλλά κάτω από όλα αυτά κρύβεται η παρουσία του τεράστιου πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας, που παρουσιάζει μια δυσοίωνη σκιά πάνω από τη σύγκρουση. Το αν η Ρωσία θα τα αναπτύξει είναι προς το παρόν είναι άγνωστο, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα.

Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα

Μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, κατά την οποία οι τρομοκράτες της Χαμάς διείσδυσαν στο νότιο Ισραήλ και σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και απήγαγαν εκατοντάδες άλλους, ο Ισραηλινός Στρατός ξεκίνησε την επιχείρηση «Σιδερένια Σπαθιά» για να αντεπιτεθεί. Αυτό μετατράπηκε γρήγορα σε πόλεμο μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς και μάλιστα η Γάζα ήρθε αντιμέτωπη με την πρώτη χερσαία εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και χρόνια.

Εκείνη την περίοδο, οι IDF πολέμησαν σε όλη τη Γάζα για να προσπαθήσουν να εξαφανίσουν τη Χαμάς, στοχεύοντας την ηγεσία της και καταστρέφοντας σήραγγες, κρύπτες όπλων και εκτοξευτές πυραύλων. Ωστόσο, η Χαμάς έχει αποδειχθεί ανθεκτική. Ο ηγέτης της οργάνωσης, Γιαχία Σινουάρ, συνεχίζει επίσης να ξεφεύγει από τις ισραηλινές δυνάμεις και πιστεύεται ότι κρύβεται στον λαβύρινθο των τούνελ κάτω από τη Γάζα.

Οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία ομήρων έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής.

Επίσης, ο πόλεμος έχει επηρεάσει και τον υπόλοιπο κόσμο, με μεγάλες διαδηλώσεις να εμφανίζονται σε όλη τη Δύση, ιδιαίτερα στις πανεπιστημιουπόλεις. Ωστόσο, είχε επίσης συνέπειες στην παγκόσμια ναυτιλία, με την εμπλοκή των Χούθι που εδρεύουν στην Υεμένη.

Το Ισραήλ πιστεύεται ευρέως ότι έχει πυρηνικά όπλα, αν και ποτέ δεν το έχει επιβεβαιώσει επίσημα. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το γεγονός, η απειλή χρήσης τους σε οποιαδήποτε σύγκρουση παραμένει, η οποία αναμφίβολα θα έχει μόνιμες επιπτώσεις στην περιοχή και πέρα ​​από αυτήν.

Σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Από τις πρώτες μέρες του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, η Χεζμπολάχ έχει εμπλακεί στην υποστήριξη των συμμάχων της στη Γάζα με εκτόξευση ρουκετών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εκκενώσουν τις συνοριακές περιοχές.

Ενώ ο Ισραηλινός Στρατός είχε επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στη Γάζα, η κατάσταση στο Βορρά άρχισε να κλιμακώνεται με περαιτέρω χτυπήματα της Χεζμπολάχ και αντεπιθέσεις από το Ισραήλ.

Ωστόσο, με την ισραηλινή κυβέρνηση να υπόσχεται και επίσημα την επιστροφή των κατοίκων της στο Βορρά, οι εντάσεις κλιμακώθηκαν σημαντικάτον Σεπτέμβριο, ξεκινώντας με τη μαζική έκρηξη βομβητών και ασυρμάρων σε όλο τον Λίβανο και ακόμη και σε περιοχές της Συρίας κατά μελών της Χεζμπολάχ.

Επίσης, οι IDF δολοφόνησαν επιτυχώς τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Μετά από αυτό, ο Ισραηλινός Στρατός ξεκίνησε μια περιορισμένη χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο, υποστηριζόμενη από πολυάριθμες αεροπορικές επιδρομές, προκειμένου να απωθήσει τη Χεζμπολάχ μακριά από τα σύνορα.

Η τρομοκρατική ομάδα συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ και μένει να δούμε πώς αυτή η σύγκρουση θα συνεχίσει να κλιμακώνεται.

Σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν

Το Ιράν είναι υποστηρικτής της Χεζμπολάχ, της Χαμάς και των Χούθι. Το Ισραήλ έχει τονίσει εδώ και καιρό ότι το Ιράν αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το κράτος, ειδικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο πιστεύεται από την Ιερουσαλήμ και τους συμμάχους του ότι σχεδιάζει την ανάπτυξη πηρυνικού όπλου.

Αυτό, σε συνδυασμό με την ενεργό εμπλοκή του Ιράν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου, προκάλεσαν εντάσεις. Τον Απρίλιο του 2024, μετά από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό όπου σκοτώθηκε ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, η Τεχεράνη ανταπέδωσε με ένα τεράστιο κύμα επιθέσεων με drones και πυραύλους.

Αυτή η επίθεση ματαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ και τους συμμάχους του, και το Ισραήλ αντέδρασε με επιτυχία αργότερα. Ωστόσο, μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς από το Ισραήλ, Ισμαήλ Χανίγια, ενώ βρισκόταν στην Τεχεράνη, το Ιράν απείλησε να πραγματοποιήσει μια άλλη, πολύ μεγαλύτερη επίθεση στο εβραϊκό κράτος.

Πέρασαν μήνες και δεν ήρθε καμία απάντηση, με πολλούς αναλυτές να υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκε ως διαπραγματευτική τακτική.

Το Ισραήλ ωστόσο συνέχισε όλο αυτό το διάστημα να κλιμακώνει τις επιθέσεις του κατά της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης χερσαίας εισβολής στον νότιο Λίβανο. Ως αποτέλεσμα, την 1η Οκτωβρίου, το Ιράν πραγματοποίησε ένα μεγαλύτερο κύμα πυραυλικών επιδρομών στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της υποτιθέμενης χρήσης υπερηχητικών πυραύλων.

Αυτή η επίθεση ήταν πολύ πιο γρήγορη από την προηγούμενη, με τις προειδοποιήσεις να έρχονται μόλις λίγα λεπτά πριν την επίθεση, σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν με επιτυχία και ενώ ισραηλινοί στρατιωτικοί στόχοι καταστράφηκαν, μόνο ένα άτομο σκοτώθηκε.

Η επίθεση πυροδότησε οργισμένες αντιδράσεις από την ηγεσία του Ισραήλ, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ζητούν αντίποινα κατά του Ιράν.

Ένταση στα σύνορα της Κορέας

Η Βόρεια Κορέα και η Νότια Κορέα βρίσκονται σε κατάσταση έντασης εδώ και χρόνια. Και οι δύο χώρες δεν αναγνωρίζουν η μία την ύπαρξη της άλλης και διεκδικούν την πλήρη κυριαρχία σε ολόκληρη την Κορεατική Χερσόνησο, ενώ και οι δύο διαθέτουν ριζικά διαφορετικούς πολιτισμούς και κυβερνήσεις.

Το 2024, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ζήτησε να καταργηθούν όλες οι αναφορές στη συνεργασία και την επανένωση από το σύνταγμα, γεγονός που πυροδότησε ένα κύμα αντιενωτικών λόγων και ενεργειών εντός της Βόρειας Κορέας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν η Νότια Κορέα άρχισε να στέλνει χαρτονομίσματα σε δολάρια, ασκώντας προπαγάνδα κατά του Κιμ Γιονγκ Ουν. Σε απάντηση, η Βόρεια Κορέα άρχισε να στέλνει μπαλόνια γεμάτα με σκουπίδια στον Νότο, γεγονός που ώθησε τη Σεούλ να επιτρέψει την επανέναρξη της αντιβορειοκορεατικής προπαγάνδας στα μεγάφωνα γύρω από τα σύνορα.

Πιο πρόσφατα, η Πιονγκγιάνγκ κατηγόρησε τη Νότια Κορέα ότι πετούσε drone πάνω από το έδαφος της Βόρειας Κορέας και ως απάντηση, φέρεται να άρχισε να καταστρέφει παλιούς διακορεατικούς δρόμους κατά μήκος των συνόρων. Περαιτέρω δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας τέθηκαν σε κατάσταση υψηλού συναγερμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του France24, οκτώ ταξιαρχίες πυροβολικού έλαβαν εντολή να είναι έτοιμες να ανοίξουν πυρ και οι Βορειοκορεάτες αξιωματούχοι απειλούν τον Νότο εάν η δραστηριότητα των drone δεν σταματήσει.

Η Νότια Κορέα διαθέτει έναν πολύ μεγάλο και καλά εξοπλισμένο στρατό, με εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες να υπηρετούν ενεργά και εκατομμύρια άλλους στις εφεδρείες. Υποστηρίζονται επίσης από δυτικούς συμμάχους όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και η ΕΕ, με τις ΗΠΑ ειδικότερα να διατηρούν μια μεγάλη και ενεργή στρατιωτική παρουσία στη Νότια Κορέα με περισσότερους από 20.000 ενεργούς στρατιώτες.

Οι στρατιωτικές δυνατότητες της Βόρειας Κορέας υπόκεινται σε έντονες εικασίες, καθώς δεν είναι σαφές πόσο ενημερωμένος είναι ο εξοπλισμός της σε σύγκριση με άλλους δυτικούς στρατούς.

Όμως, εκτός από τις εικασίες για την ποιότητα του οπλοστασίου της, η Βόρεια Κορέα υπερηφανεύεται για έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς στη Γη. Στην πραγματικότητα, αν ληφθούν υπόψη οι παραστρατιωτικές δυνάμεις της, τότε είναι στην πραγματικότητα ο μεγαλύτερος στρατός στη Γη, σύμφωνα με στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

Ορισμένες πηγές υποστηρίζουν επίσης ότι η Βόρεια Κορέα, ενώ φαινομενικά στερείται αεροπλανοφόρων, μπορεί να υπερηφανεύεται για τον μεγαλύτερο στόλο υποβρυχίων στον κόσμο.

Αλλά η πιο αξιοσημείωτη πτυχή του οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας είναι οι πυρηνικές της ικανότητες, που υποστηρίζονται από αρκετούς διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM). Περαιτέρω πιστεύεται από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ότι η Βόρεια Κορέα έχει επίσης χημικά όπλα στο οπλοστάσιό της.

Ακόμα κι αν το μεγαλύτερο μέρος του στρατού της χώρας είναι κατασκευασμένο με ξεπερασμένο εξοπλισμό, η ικανότητα πυροδότησης χημικών όπλων και πυρηνικών ICBM είναι αρκετή για να προκαλέσει σοβαρή ανησυχία για οποιαδήποτε πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση στην Κορεατική Χερσόνησο.

Οι εντάσεις Κίνας-Ταϊβάν

Η Κίνα αγωνίζεται εδώ και καιρό με το ζήτημα της Ταϊβάν, του νησιού όπου κατέφυγαν τα απομεινάρια της εθνικιστικής κυβέρνησης Κουομιντάγκ στο τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου.

Εκείνη την εποχή, η Κίνα δεν είχε τη στρατιωτική δύναμη για να αντιμετωπίσει την Ταϊβάν, η οποία έμεινε μόνη και τελικά μετατράπηκε σε μια ακμάζουσα και πλούσια δημοκρατία και σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των μικροτσίπ, καθιστώντας την τη ραχοκοκαλιά στην βιομηχανία της τεχνολογίας.

Όμως το Πεκίνο δεν εγκατέλειψε ποτέ την αξίωσή του για το νησί και το αναγνωρίζει επίσημα ως μέρος της Κίνας. Και η Κίνα εργάζεται για να αυξήσει τη δύναμή της από τότε που τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος, και έγινε τελικά μια από τις παγκόσμιες υπερδυνάμεις του κόσμου. Η στρατιωτική της ισχύς είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, διαθέτοντας το μεγαλύτερο ναυτικό στόλο του κόσμου και, μετρώντας μόνο το ενεργό προσωπικό της, διαθέτει τον μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο συνολικά.

Έχει επίσης εκσυγχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό και η χώρα έχει γίνει σημαντικός εξαγωγέας όπλων σε όλο τον κόσμο.

Έχει γίνει επίση, παγκόσμιος ηγέτης στον κυβερνοπόλεμο, στον τομέα του διαστήματος και στη χρήση υπερηχητικών όπλων. Και διαθέτει επίσης το δικό του τρομακτικό πυρηνικό οπλοστάσιο, που πιστεύεται ότι είναι το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο. Έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, καθώς αποτελεί σημαντικό κόμβο της μεταποίησης.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα υπό τον Σι Τζινπίνγκ έχει λάβει πολύ πιο επιθετική στάση έναντι της Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένων αρκετών στρατιωτικών ασκήσεων που χρησιμεύουν για την περικύκλωση του νησιού από κινεζικές δυνάμεις, καθώς και παραβίαση του εναέριου χώρου της Ταϊβάν με στρατιωτικά αεροσκάφη.

Εάν αυτές οι εντάσεις μεταφερθούν σε ανοιχτή σύγκρουση, θα μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

