Υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Ερμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του ανθυπολοχαγού Arnaud Frion, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα σε επίθεση με drone που στόχευσε μια κοινή βάση των Πεσμεργκά και της Γαλλίας στην περιοχή Μαχμούρ, στο Ερμπίλ του Ιράκ και κατά την οποία τραυματίστηκαν άλλοι πέντε Γάλλοι στρατιώτες.

Ο πρόεδρος Μακρόν καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» μια επίθεση «εναντίον των δυνάμεών μας, που συμμετέχουν στον αγώνα κατά του ISIS από το 2015».

Τα στρατεύματα «συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την αντιτρομοκρατία με Ιρακινούς εταίρους», είχε δηλώσει νωρίτερα στο AFP, μέλος του γενικού επιτελείου, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στην πλησιέστερη ιατρική μονάδα.

Η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν

Ο ανθυπολοχαγός Arnaud Frion του 7ου Τάγματος Αλπικών Κυνηγών στο Varces έχασε τη ζωή του για τη χώρα του τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή Ερμπίλ του Ιράκ.

Στην οικογένεια και τους συμπολεμιστές του, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του έθνους.

Αρκετοί από τους στρατιώτες μας τραυματίστηκαν. Η Γαλλία στέκεται στο πλευρό τους και των αγαπημένων τους. Αυτή η επίθεση εναντίον των δυνάμεών μας, που συμμετέχουν στον αγώνα κατά του ISIS από το 2015, είναι απαράδεκτη. Η παρουσία τους στο Ιράκ εντάσσεται αυστηρά στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

